Gemellaggi, il 5 e 6 febbraio a Quiliano arriva la delegazione del Comune di Ajdovščina

Quiliano. Nel corso delle giornate di lunedì 5 e martedì 6 febbraio 2024 si svolgerà la visita ufficiale della delegazione del Comune di Ajdovščina presso il territorio della Città di Quiliano.

“Si tratta di un appuntamento importante” dichiara il Sindaco Nicola Isetta “che costituisce un altro elemento del programma di questa Amministrazione: era un nostro intento quello di rinsaldare i rapporti con il Comune gemellato di Ajdovščina, che già si erano sviluppati in modo forte ed efficace parecchi decenni addietro, durante i mandati retti dall’allora Sindaco Andrea Picasso. Naturalmente i tempi sono cambiati, come pure le vocazioni territoriali dei rispettivi Comuni. Però la comune rinnovata vocazione volta al rilancio territoriale in una visione di sostenibilità ambientale, di richiamo continuo ai valori di Agenda 2030, di promozione del patrimonio culturale, gastronomico, imprenditoriale, ambientale e di turismo sostenibile, ci ha permesso di sviluppare nuovi rapporti e progetti di valenza comunitaria.”

Il primo appuntamento pubblico è quindi previsto per le ore 18 di lunedì 5 febbraio 2024, presso la Sala consiliare (Piazza Costituzione), e prevede l’incontro pubblico con la delegazione del Comune di Ajdovščina, unitamente al Comitato gemellaggi di Quiliano. Sono previsti i saluti del Sindaco di Ajdovščina Tadej Beočanin e del Sindaco di Quiliano Nicola Isetta. Durante tale evento, verrà ufficialmente presentato il progetto comunitario “Twinning in Community” elaborato a cura dell’ufficio segreteria della Città di Quiliano, e che vede coinvolti proprio i due Comuni gemellati.

“Sarà questa l’occasione” conclude il Sindaco Isetta “per illustrare alla delegazione degli amici del Comune di Ajdovščina la crescita e lo sviluppo di Quiliano, unitamente alle prospettive ormai concrete di un rilancio forte e di una prosecuzione di un cammino volto ad un miglioramento della comunità e del territorio che sempre di più sarà rivolto ad una vocazione non più solo industriale, ma anche e soprattutto di promozione del territorio in chiave sostenibile e di valorizzazione dei prodotti tipici, dell’entroterra e di una fruizione turistica sostenibile e di qualità per un’utenza regionale, nazionale e internazionale. La rinnovata collaborazione con il Comune di Ajdovščina rientra proprio in questa prospettiva, che si inserisce nella visione progettuale rinnovata, che questa Amministrazione comunale sta portando avanti.”