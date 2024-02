Gaza, 18 bambini e 40 adulti in fuga dalla guerra sbarcati in Liguria dalla nave della Marina Militare

Liguria. Come previsto ha ormeggiato prima dell’alba a molo Garibaldi, nel porto della Spezia, la Nave Vulcano, della Marina Militare, che ha trasportato dall’Egitto all’Italia 60 profughi palestinesi, in fuga dall’attacco di Israele a Gaza. Tra loro anche 18 bambini, la maggior parte dei quali bisognosi di cure poiché feriti sotto le bombe o già negli ospedali della Striscia, non al sicuro.

In sostanza l’operazione è iniziata diversi giorni fa con la predisposizione del trasferimento dei feriti dal valico Rafah, tra Palestina ed Egitto, in una missione coordinata dall’Unità di Crisi della Farnesina, insieme a personale dell’ambasciata al Cairo, della Difesa, dell’Intelligence, del ministero della Salute, del ministero dell’Interno e delle strutture ospedaliere coinvolte, in stretto contatto con le sedi diplomatiche di Tel Aviv e Gerusalemme. I bambini non feriti sono fratellini e sorellini di quelli feriti. Gli adulti perlopiù sono genitori o accompagnatori.

Nave Vulcano è partita nella giornata di mercoledì dal porto di Al Arish, in Egitto appunto. Alcuni dei bimbi, quattro, saranno portati al Gaslini Genova, altri al Meyer di Firenze, al Rizzoli di Bologna e al Bambin Gesù di Roma. È atteso nelle prossime ore anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Oltre al ricovero dei minorenni si è reso necessario un piano di coordinamento di accoglienza per i nuclei familiari. La Regione Liguria si è attivata insieme all’ospedale Gaslini e a diversi enti del terzo settore nel trovare una soluzione di vitto e alloggio a chi non necessita di ricovero. La Regione ha pertanto coinvolto Comunità di Sant’Egidio, Caritas, Arci e la federazione delle Chiese evangeliche, per garantire un aiuto concreto alle famiglie.

“Diamo il benvenuto in Italia ai 18 bambini palestinesi e ai loro familiari, colgo l’occasione per salutare e ringraziare, a nome della Difesa, il personale medico del Qatar giunto oggi in Italia con Nave Vulcano, che ha collaborato con noi in questi mesi fornendo un prezioso supporto a bordo. L’instancabile lavoro della Difesa a favore di chi ha bisogno però non finisce qui. Nei prossimi giorni con un volo speciale dell’Aeronautica Militare, saranno trasferiti in Italia altri bambini palestinesi dall’Egitto”, così il ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota.