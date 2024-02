Furti a Varazze, il consigliere Robello a Pierfederici: “Fatti concreti, non tra anni o durante la prossima campagna elettorale”

Varazze. “A Varazze esiste un problema sicurezza. Non é questione di allarmismo. Bisogna solo aver il coraggio di essere sinceri e ammetterlo”. La questione furti, recenti in questi ultimi giorni, continua a tenere banco. E sull’argomento torna Giacomo Robello, consigliere di opposizione del gruppo Varazze Domani.

“Adesso il sindaco farà riunioni con commercianti e forze dell’ordine ma é un copione già visto da anni. Da ormai 10 anni le amministrazioni di Essere Varazze fanno grandi proclami sulla sicurezza ma quando succede qualcosa di spiacevole, e questo succede spesso, trovano sempre le stesse giustificazioni”.

Proprio alla luce di quanto successo, il sindaco Luigi Pierfederici ha annunciato ieri, in materia di sicurezza, un implemento dei controlli e il potenziamento della video sorveglianza, rimarcando che “chi grida alla semplice propaganda probabilmente non ha ben chiara la serietà con cui stiamo ricoprendo il nostro ruolo”.

La minoranza dopo i furti di sabato notte, si era detta molto preoccupata e aveva chiesto di intervenire in moto tangibile: “Quando sono con le spalle al muro accusano addirittura la minoranza di fare propaganda. No, caro sindaco, non é propaganda. Oltre alle parole, – prosegue Robello, – ci aspettiamo dei fatti concreti, non tra anni o durante la prossima campagna elettorale, ma subito”.

“Per i cittadini di Varazze la percezione di sicurezza si é ridotta e di molto negli ultimi anni e chi viene danneggiato subisce danni economici davvero pesanti. Non é propaganda ma una questione di sicurezza e la sicurezza é una cosa seria”, conclude.