Fuori pericolo il bimbo ustionato a Bardineto, sarà trasferito in reparto

Bardineto. Sono in progressivo miglioramento le condizioni del bambino ustionato a Bardineto per un probabile ritorno di fiamma del camino. Secondo quanto appreso, il piccolo domani, o comunque in uno dei prossimi giorni, verrà traferito dalla rianimazione a un reparto di degenza, dunque sarebbe ormai fuori pericolo di vita.

“E’ un passo avanti davvero importante dal punto di vista sanitario. Compatibilmente con le possibilità ospedaliere e le forze del bambino, un’insegnante lo aiuterà a studiare un pochino, a leggere, così da riprendere un minimo di attività didattica” ha annunciato su Fcebook il sindaco Franca Mattiauda, con la comunità locale che si è stretta in questi giorni attorno alla famiglia del bimbo.

“E intanto proseguiranno le cure delle équipe dell’Istituto Gaslini e di Villa Scassi” ha concluso il primo cittadino.

Il piccolo aveva subito un delicato intervento chirurgico dall’equipe di chirurgia plastica del Gaslini di Genova: lo staff medico lo ha sottoposto a curettage (asportazione delle lesioni cutanee) ed innesti cutanei. Nei giorni successivi è rimasto sotto stretta osservazione medica e ha risposto positivamente alle cure e alle terapie, determinando un miglioramento del quadro clinico.

Tra le iniziative a sostegno del bambino e del suo percorso riabilitativo una raccolta fondi di iniziativa popolare e veicolata attraverso i social.