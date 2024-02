Frane e caduta massi, chiusa la strada comunale “Loc Ritani”: ordinanza del sindaco di Stella

Stella. A seguito del perdurare di condizioni meteo avverse e visto l’aggravarsi di alcuni smottamenti che interessano la tratta stradale comunale “Loc Ritani”, il sindaco di Stella Andrea Castellini ha firmato un’ordinanza di chiusura temporanea del traffico veicolare e pedonale.

Il provvedimento, in particolare, riguarda il traffico “dal ponte Rio Ravezza a scendere sino al manufatto tecnico dell’acquedotto idropotabile, tratta in cui non sono presenti abitazioni, è stata comunque disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale”, fa sapere il primo cittadino.

Sul posto sono presenti i cartelli di divieto di transito, caduta massi e le transenne.