Frana al Santuario a Savona, movieri in azione: sopralluogo per la messa in sicurezza [AGG]

Savona. Aggiornamento ore 19.21. E’ stato ultimato l’intervento da parte dei vigili del fuoco sulla provinciale al Santuario di Savona, dove nel pomeriggio si è verificata una frana con massi e detriti caduti sulla carreggiata. Secondo quanto appreso, sono in azione i movieri della Provincia per la regolazione della viabilità, che resta a senso unico alternato.

Il presidio viario resterà anche durante la notte a seguito della situazione sul collegamento stradale.

L’ente provinciale, tuttavia, ha già preso contatti con la ditta incaricata che domani mattina effettuerà un primo sopralluogo sul versante che già in passato aveva creato criticità idrogeologiche. Questo per predisporre la complessiva opera di messa in sicurezza, che dovrebbe prevedere reti paramassi e altri lavori a tutela della zona e della stessa viabilità.

– E’ ancora in corso l’intervento da parte dei vigili del fuoco per la frana che ha interessato nel pomeriggio di oggi la strada provinciale del Santuario a Savona, in località San Bernardo.

Lo smottamento, che si è verificato intorno alle 16 e 30, ha riversato sulla carreggiata due massi e altri detriti caduti dal versante, che hanno bloccato la circolazione stradale. L’allarme è scattato dagli automobilisti in transito.

Fortunatamente nessuna auto o veicolo è stato colpito.

Al momento, in attesa di ultimare l’intervento di rimozione e valutare la messa in sicurezza, la viabilità è regolata a senso unico alternato. Sul posto anche la polizia locale.

Ora i attende l’esito delle verifiche statiche nell’area oggetto del movimento franoso.