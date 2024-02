Frana a Bergeggi, strada a senso unico alternato

Bergeggi. Altro pomeriggio di interventi da parte dei vigili del fuoco a seguito dell’ondata di maltempo che anche oggi ha imperversato nel savonese, con diversi alberi e rami pericolanti sulle strade. Inoltre, altra frana si è verificata a Bergeggi, con il cedimento di una porzione di muraglione su via Colombo, la strada di accesso alla località.

L’allarme è scattato poco prima delle 17.00. Uno smottamento che ha richiesto l’intervento dei pompieri e di personale dell’Aib.

La strada, dopo le verifiche sulla stabilità del versante interessato dalla frana, era stata temporaneamente chiusa al traffico in attesa dei necessari interventi di messa in sicurezza. Per l’accesso al centro del paese l’unica via è stato Torre del Mare.

Ora, dopo le prime opere sul posto, il collegamento viario è stato riaperto a senso unico alternato, con la regolazione di un semaforo. In merito alla situazione idrogeologico e al dissesto statico in atto, sono stati disposti nuovi accertamenti tecnici.