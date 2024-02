Formazione e lavoro, a Pietra Ligure un corso per responsabile di sala

Provincia. L’Ente Bilaterale Turismo della Provincia di Savona organizza un corso per Responsabile di sala rivolto a tutti i lavoratori del settore del turismo che vogliono migliorare la propria professionalità.

Il corso, che si terrà a Pietra Ligure, prevede una formazione di 5 giornate: da lunedi 4 marzo fino a venerdi 8 marzo 2024 con orario 9 – 12.30 e 13.30 -16.

E’ rivolto agli addetti di strutture ristorative, alberghiere e di comunità o di bar all’interno di alberghi, ristorazione e pubblici esercizi, per consentire di riuscire a gestire nel migliore dei modi sia il servizio che la collaborazione di tutti gli addetti.

Durante il corso verranno trattate le tecniche fondamentali di organizzazione del servizio ristorante, attrezzature di servizio, allestimento sala, mise en place, banchetti.

“Spesso il lavoro dei camerieri e degli addetti in sala non viene adeguatamente valorizzato, ma rappresenta il primo approccio della clientela verso la struttura e merita particolare attenzione ed una grande professionalità – si legge in una nota -. Essere in grado di gestire l’accoglienza e l’ospitalità, attraverso la conoscenza delle regole base e più avanzate può rappresentare una sorta di differenziazione per la struttura”.

Il corso è gratuito per i lavoratori ed i titolari di aziende che partecipano all’Ente Bilaterale Turismo Savona, attraverso l’applicazione del contratto di lavoro.

La mansione di cameriere di sala è molto ricercata dalle imprese e può rappresentare un’opportunità di lavoro per molti giovani in cerca di occupazione.

Per iscrizioni tutti gli interessati potranno visitare il sito www.ebtturismo.it..