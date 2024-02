Florovivaismo, Piana: “Novità strategiche per il settore simbolo della Liguria”

Regione. “Il via libera della Camera alla legge delega sul florovivaismo, che vede ora il passaggio in Senato, è un risultato molto importante per un comparto da record nella nostra regione”. Lo dichiara il Vice Presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana.

“Basti pensare – spiega l’assessore Alessandro Piana- che un fiore su tre in Italia viene dalla Liguria e che solo nel comparto floricolo sono attive oltre 4000 aziende, per il 95% concentrate nelle province di Savona e Imperia, con una produzione lorda annua di oltre 400 milioni di euro”.

“Ringrazio in particolare il Ministero che ha lavorato su questo progetto con noi Regioni, per disciplinare il settore puntando sempre di più sulla valorizzazione e promuovendo, nell’ambito del Masaf, la costituzione di un ufficio dedicato nonché prevedendo l’elaborazione di un piano nazionale di coordinamento. Importante anche certificare il nostro Made in Italy per dare valore aggiunto ad una qualità già altissima di prodotto”, conclude.