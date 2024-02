Flavio Bertuzzo, due medaglie d’argento ai Regionali Assoluti invernali di lanci lunghi

Genova. Ancora eccellenti risultati per Flavio Bertuzzo, tesserato master dell’Atletica Cairo, che ha iniziato nel migliore dei modi la stagione all’aperto.

Bertuzzo ha preso parte al suo primo importante appuntamento indoor del 2024 sabato 10 febbraio, ai Campionati Regionali Assoluti di lanci lunghi invernali, disputati a Genova sotto una pioggia battente, unita a vento e freddo, che ha accompagnato gli atleti tutta la giornata.

“Personalmente sono stati Campionati molti positivi – analizza Bertuzzo -, in cui ho conquistato due argenti, uno nel martello (da nove anni ininterrottamente sul podio con un bilancio di due ori, cinque argenti e due bronzi) e uno nel disco. Per me un ottimo inizio di 2024, considerando le tre medaglie un argento e due bronzi (nel peso e nei salti in alto e in lungo) ai Campionati Nazionali Aics indoor disputati ad Ancona”.