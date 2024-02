Fitofarmaci, Confagricoltura Liguria: “Marcia indietro dell’ìUnione Europa, ora tutelare il florovivaismo”

Liguria. “Quando il pragmatismo prevale sull’ideologia è sempre una buona notizia. E’ stata accolta una richiesta avanzata da tempo dalla nostra Organizzazione per salvaguardare il potenziale produttivo del nostro settore. Prendiamo atto positivamente che la Commissione europea ha scelto di dare ascolto alle proteste in atto in numerosi Stati membri. Ora occorre andare avanti su questa strada”.

E’ il commento del presidente della Confagricoltura Liguria, Luca De Michelis, sull’annuncio della presidente Von der Leyen che proporrà al Collegio dei commissari il ritiro formale della proposta di regolamento per ridurre della metà, entro il 2030, l’utilizzo dei fitofarmaci.

“In Italia – ha sottolineato anche nei giorni scorsi il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – il taglio avrebbe potuto superare addirittura il 60 per cento. La nostra linea è chiara. Il ricorso alle medicine delle piante nei processi produttivi va ridotto, come già si sta verificando, ma ogni divieto deve prevedere un’alternativa valida sotto il profilo tecnico ed economico”.

“Il ritiro della proposta di regolamento sui fitofarmaci dimostra che la soluzione dei problemi che stanno affrontando gli agricoltori vanno risolti in larga misura a Bruxelles. Per questo abbiamo deciso di tenere nella capitale belga un’assemblea straordinaria il 26 febbraio”.

“Ora – conclude il presidente della Confagricoltura Liguria – vanno affrontati altri importanti nodi per il nostro florovivaismo: dall’iniquità del contributo Conai sui vasi di plastica, per il quale Confagricoltura Liguria si è ‘spesa’ in prima persona, ottenendo già due volte il rinvio, fino alle problematiche di natura fitosanitaria che stanno emergendo per le nostre esportazioni nel Regno Unito, sulle quali interverremo sia a livello regionale, per avere un ‘fronte’ coeso sul tema, sia soprattutto a livello nazionale, per mettere in moto la macchina delle relazioni con il Governo Britannico e superare il problema che rischia di compromettere le esportazioni florovivaistiche in quel Paese. E’ una questione di coerenza”.