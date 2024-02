Fine vita, iter in commissione regionale. Pastorino (Linea Condivisa): “Dibattito costruttivo”

Liguria. “Sono stato primo firmatario della proposta di legge sul cosiddetto fine vita. L’iter ora ha preso il via e la proposta andrà in discussione in Commissione II Salute e Sicurezza Sociale lunedì 19 febbraio”. Lo dichiara Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio regionale e vice presidente della Commissione II Salute.

“Fino a oggi il dibattito all’interno degli organi del Consiglio è stato corretto, costruttivo e positivo. Un confronto su un tema che mi vede particolarmente convinto quello di dare seguito alla sentenza della Corte Costituzionale numero 242 del 2019 (il caso Cappato – Antoniani) ma, allo stesso tempo, apre a molte perplessità in altre persone”.

“Personalmente credo che, quando esiste un diritto che è stato stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza non appellabile, modificabile o altro, sia necessario disciplinare un percorso che renda esigibile quel diritto. Se così non è e bisogna continuamente rivolgersi alla magistratura vuol dire che qualcosa non funziona” aggiunge il consigliere regionale.

“Visto che ho deciso che questo non può essere un tema ‘da stadio’ ma di vero confronto, rimango sorpreso dalla decisione dell’Emilia Romagna di affrontare l’argomento con delibera di Giunta sottraendo la discussione alla sua sede naturale, cioè il Consiglio regionale”.

“Di fatto anticipando la discussione in Consiglio, la Regione Emilia Romagna ha infatti presentato una delibera di Giunta con cui si istituisce un comitato etico con medici e giuristi e si danno linee guida precise alle aziende sanitarie sul suicidio medicalmente assistito”.

“Credo che per disciplinare il percorso previsto dalla sentenza numero 242 sia necessario una legge regionale e non un atto amministrativo come la delibera di Giunta – conclude Pastorino – Una scelta che non condivido nel metodo che va ad alimentare tutte quelle perplessità e ambiguità a cui abbiamo assistito in questi anni e che hanno determinato l’incapacità del Parlamento italiano di affrontare questa materia”.