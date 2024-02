Fine Amici del San Paolo, Russo: “Rammaricati, il lavoro del comitato è stato fondamentale”

Savona. Era già nell’aria ma la conferma è avvenuta ieri sera durante l’assemblea del Comitato Amici del San Paolo.

Durante la riunione il presidente del comitato, Giampiero Storti, ha portato ai presenti la lunga lettera con la quale il sindaco di Savona, Marco Russo, tra le altre cose invitava il direttivo e tutti i soci a proseguire nel loro lavoro ritenuto di fondamentale importanza.

Ma ciò non è bastato al direttivo che insieme alla ventina di membri presenti ha sciolto il comitato.

Il sindaco Russo, appresa la notizia, ha commentato con rammarico e dispiacere: “Il ruolo del comitato in questi anni è stato di fondamentale importanza, siamo dispiaciuti”.

Attraverso la lettera il sindaco aveva preso parte alla discussione sollevata dagli Amici del San Paolo sottolineando sì le criticità di cui soffre l’ospedale ma anche le tante eccellenze e lo spirito di servizio di tutto il personale. Nello stesso documento Russo sottolineava anche che: “I savonesi hanno a cuore eccome le sorti del San Paolo, come ha dimostrato la reazione pubblica e di piazza all’ipotesi di chiusura del punto nascite anche se certamente c’è molto da lavorare su questo versante”.

Infine il primo cittadino invita a considerare, oltre alle lacune, anche i passi avanti compiuti, grazie anche a un’interlocuzione continua con la Asl.

Il sindaco preso atto, con rammarico, della decisione del direttivo ha concluso: “Prendiamo atto con dispiacere, perché in questo scenario complesso che coinvolge tutta la sanità, locale ma anche nazionale, sarebbe necessario, invece, levare quante più voci possibili a sostegno della causa comune. Da parte nostra, continueremo a lavorare in questa direzione, certi che le tante competenze del comitato non andranno disperse”