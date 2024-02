Finale rifà il look a via Dante: avviata procedura per appalto lavori, opera da circa 2 milioni di euro

Finale Ligure. L’amministrazione di Finale Ligure lancia la gara per affidare i lavori di Via Dante.

“Si tratta di un primo lotto da 700mila euro complessivi, – esordisce l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Guzzi. – Il progetto complessivo si avvicina ai 2 milioni di euro ma con questo primo finanziamento inizieremo finalmente a mettere mano ad una delle principali criticità cittadine”.

“Si inizierà con il rifacimento del marciapiede e della pubblica illuminazione in tutto il tratto compreso tra l’istituto bancario e l’edificio Badano. In seguito nuova pista ciclabile, parcheggi, alberature e sottoservizi con nuovo tappeto di asfalto a completamento. Nel corso del 2024 si troveranno le risorse utili al completamento per passare poi alla riqualificazione di via Brunenghi che attende ancora le autorizzazioni degli enti competenti”, ha proseguito.

“L’inizio dei lavori è previsto previsto nel mese di marzo con un cantiere che dovrebbe proseguire con pochi disagi alla viabilità essendo previsto un avanzamento a piccoli lotti in modo che si possa deviare traffico su attuale area parcheggio. In parallelo entro la stagione estiva contiamo di rendere agibili i nuovi parcheggi previsti vicino al campetto da basket in modo da dare anche una risposta concreta a questa costante esigenza”, ha concluso.

La nuova area parcheggio cui si fa riferimento è stata acquisita dal Comune a dicembre 2023 e potrà ospitare circa 40/45 posti auto pubblici.