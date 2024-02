Finale Ligure in lutto per la scomparsa di Pino Chillemi, albergatore e assessore al turismo

Finale Ligure. Lutto, a Finale Ligure, per la scomparsa di Pino Chillemi, albergatore (nel corso della sua carriera aveva gestito il Plaza a Varigotti e il Serenval a Finalpia) e già assessore al turismo del Comune rivierasco.

Amici e colleghi lo ricordano come “una persona che si è sempre spesa moltissimo per il turismo di Finale Ligure e per gli albergatori. Nei suoi anni di presidente dell’associazione albergatori ha messo in atto innumerevoli iniziative di successo”.

“Ci lascia con il rammarico di non avere potuto realizzare un suo grande sogno: il Golf alle Manie. Ciao Pino, riposa in pace e grazie di tutto”.