Finale Ligure, accuse alla giunta Frascherelli sulla mancata manutenzione della rete idrica

Finale Ligure. “E’ bastato un giorno di pioggia per palesare i danni di un’amministrazione che non ha investito sull’ordinaria manutenzione. ‘Una situazione che perdura ormai da anni’ è l’imbarazzante risposta del sindaco Frascherelli in merito alla rottura della condotta idrica che si è rotta lasciando molti abitanti senz’acqua. Ma chi ha amministrato, o provato a farlo, negli ultimi dieci anni”?

Ad affermarlo il gruppo consiliare “Le persone al centro”, che prosegue: “Già Roberto Paolino di Grande Liguria ha sottolineato come gli ultimi investimenti strutturali siano stati fatti dalla giunta Richeri e che le amministrazioni Frascherelli alla manutenzione profonda abbiano preferito la vana apparenza, utile per le inaugurazioni. Significativo il recente passaggio in consiglio comunale che definiva i lavori pubblici triennali. Sul comparto di via Dante come gruppo consiliare abbiamo chiesto che l’intervento sul tubo dell’acqua fosse messo nelle prime fasi, sottolineando ancora una volta la necessità di una continua manutenzione”.

E ancora: “Al contrario l’assessore Guzzi, che già aveva ridotto le risorse per il rifacimento di via Dante, sosteneva di scorporare la messa in sicurezza del tubo rimandandola in un

altro intervento, a data da destinarsi. Consueto approccio di chi prima inaugura e poi insegue i problemi o li addossa al Consorzio delle acque. La discussione è stata poi bloccata dal presidente del consiglio comunale, ora segretario del PD, che non ne vedeva il senso sostanziale. Forse oggi l’avrà capito ma sicuramente avremo occasione di ritornare

sull’argomento. Il PD ha già dichiarato di appoggiare la candidatura a sindaco dell’attuale assessore ai lavori pubblici. Da loro ci aspettiamo una campagna elettorale a base di asfalti ed inaugurazioni, indifferenti se per i finalesi il bicchiere continuerà ad essere mezzo vuoto”, concludono.