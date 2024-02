Finale 2024, Udc a sostegno di Guzzi: “Linea condivisa da tutto il partito”

Finale Ligure. Il segretario provinciale Udc di Savona, Roberto Pizzorno in merito all’appoggio del partito di Lorenzo Cesa al candidato Andrea Guzzi, afferma: “Andrea Guzzi è sempre stato nella nostra area di centro. In passato ha anche ricoperto la carica di dirigente del nostro partito”.

“In questi anni ha lavorato bene per Finale Ligure e per questo appoggiamo in pieno il progetto che ci ha presentato”.

“Angelo Berlangieri è una persona seria e preparata che saprà sicuramente gestire bene la propria campagna elettorale, ma come Udc-Democrazia Cristiana abbiamo scelto una via diversa rispetto a Forza Italia e Fratelli d’Italia, linea che è stata stata condivisa da tutte le anime del nostro partito”.