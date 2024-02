Finale 2024, Tripepi rilancia il “suo” progetto per le aree ex Piaggio: “Valido e attuale”

Finale Ligure. Il candidato sindaco di “Nuova Finale” Gabriella Tripepi rilancia il progetto per le aree ex Piaggio presentato alle scorse elezioni comunali: “E’ un motivo mio di orgoglio personale. Il progetto che ho presentato durante la scorsa campagna elettorale scaturiva dai miei studi all’Università di Genova. Un progetto innovativo a cui nessuno, fino a quel giorno, aveva pensato” afferma.

“Case per i residenti in edilizia convenzionata con possibilità di riscatto nel tempo. Oggi come oggi i nostri giovani emigrano nei comuni limitrofi per i prezzi inaccessibili. Il nostro paese non cresce demograficamente perdendo molte entrare economiche importanti. Parcheggi, imprese che portino lavoro, spazi di ritrovo per i giovani e tanto altro c’è nella mia proposta progettuale”.

“Oggi è attuale più che mai. Lo presenteremo il giorno 9 marzo durante l’ufficializzazione della mia candidatura a sindaco” annuncia Tripepi, pronta ad un’altra sfida elettorale dopo l’esperienza di cinque anni fa con “Finale Ligure Viva”.

Oltre all’atteso progetto di riqualificazione urbanistica, ecco i principali punti programmatici: “Vogliamo occuparci con azioni semplici e dirette di verde, pulizia, manutenzione, voci carentissime in questi anni, oltre alla sicurezza, che registra decine e decine di fenomeni di microcriminalità e atti vandalici”.

E ancora: “Un turismo per i bikers da coordinare per renderlo più sicuro per tutti”.

“Un piano marketing di sviluppo strutturale del nostro territorio per non perdere finanziamenti, tempo, risorse e creare commercio di qualità attraendo forme di turismo differenti e con una capacità di spesa più elevata. Ma non solo questo, tanta cultura e tanto sociale. Le nostre saranno proposte semplici, realizzabili nel breve ma con una capacità di visione e una organizzazione che oggi riteniamo inesistente” precisa ancora il candidato sindaco finalese, che sta definendo i dettagli del suo programma da presentare ai cittadini.

Quanto all’attuale scenario politico amministrativo, la Tripepi sottolinea: “Nessun appoggio di partiti per la mia lista civica. Siamo gli unici che possano tranquillamente affermare di essere realmente civici, persone che hanno lasciato “fuori dalla porta ego e appartenenze politiche di sorta” mettendo i Finalesi al primo posto, non soggetti ad alcun condizionamento nel governo cittadino”.

“Siamo un gruppo che farà della trasparenza e della informazione ai cittadini un punto di forza per migliorare il sistema comunale”.

“Sul piatto le liste di Guzzi, appoggiato da PD, Lega, UDC e Cambiamo di Toti, una coalizione innaturale che imploderà e lascerà il nostro paese in braghe di tela in brevissimo tempo, e poi la lista Berlangieri appoggiata da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Molti ci cercano. Noi abbiamo scelto di essere indipendenti dai partiti ma rimaniamo aperti al dialogo con tutti quelli che come noi vogliono cambiare Finale Ligure per riportarla al prestigio che merita, lavorando per un unico padrone: i Finalesi”.