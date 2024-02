Finale 2024, Grande Liguria: “Spaccatura nel centro destra esempio di totale confusione nei partiti”

Finale Ligure. “Quanto sta accadendo a Finale Ligure in queste ore è la dimostrazione di quanto i partiti siano in totale confusione. Eclatante è la frattura del centro destra che si divide un po’ con Guzzi e un altro po’ con Berlangieri”. Così il movimento Grande Liguria, dopo l’annuncio della candidatura dell’ormai ex presidente degli industriali savonesi e le prese di posizione delle segreterie partitiche in visto delle elezioni comunali finalesi.

“Ovviamente all’interno di cosiddette liste civiche, dove i partiti si muovono come pesci nello stagno”.

“Sicuramente nei prossimi giorni ci saranno ulteriori passaggi di schieramento che non devono impressionarci ma che altresì fanno parte del copione.

“Questa situazione è la cartina di tornasole di come il centrodestra conviva al governo della Regione, divisi, rissosi e spaccati in tutto e per tutto”.

“Non facciamoci ingannare, se pur divisi sono gli stessi che hanno governato la sanità e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, e hanno appoggiato la scelta infausta di posizionare a Vado il rigassificatore”.

“In soldoni sono divisi ma al momento giusto votano tutto compatti ed uniti”.

“Tornando a Finale Ligure politicamente è stata una giornata infausta, una cosa simile nessuno la ricorda a memoria d’uomo. E questa situazione, che vedrà Finale diventare un campo di battaglia, finirà come sempre sul groppone dei cittadini” conclude il movimento politico.