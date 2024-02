Finale 2024, centrodestra spaccato: Lega, Cambiamo e Udc con Guzzi (e il Pd), FdI e FI con Berlangieri

Finale Ligure. Mentre ad Albenga sono riusciti a trovare unità d’intenti e, soprattutto di nomi, convergendo tutti su Nicola Podio (anche se non sono mancate le discussioni su chi avesse il “diritto” di esprimere il nome), a Finale Ligure i principali partiti di centrodestra hanno deciso di percorrere strade diverse e di puntare su due candidati sindaco diversi. Si tratta, ovviamente, di Andrea Guzzi e Angelo Berlangieri.

Nei giorni scorsi Andrea Guzzi ha lasciato intendere che la coalizione che lo sosterrà non sarà solo quella che già oggi è in maggioranza, ma si allargherà coinvolgendo anche parte dell’attuale opposizione e che altri stanno guardando al progetto di coalizione allargata con grande interesse. Pare certo l’ingresso in lista dell’attuale esponente di minoranza Marinella Geremia in quota Lega, in una compagine politicamente trasversale che vede dentro anche il PD finalese.

Per quanto riguarda il centrodestra, Guzzi potrà contare sull’appoggio di Lega, Cambiamo e Udc: “Andrea Guzzi e Angelo Berlangieri sono entrambe persone serie e stimatissime – si legge in una nota congiunta dei tre partiti – Dispiace non si sia riusciti a costruire un percorso unitario. Sentito il territorio e le persone di Finale si è deciso di sostenere in maniera unitaria il progetto di Andrea Guzzi. Fondamentale è stato l’ascolto dei gruppi di persone che da tempo si stanno confrontando per costruire con passione e competenza il miglior futuro possibile per Finale Ligure”.

Sara Foscolo, segretario provinciale della Lega, precisa meglio: “La nostra politica si è sempre basata sull’ascolto: della gente e della base, dei militanti e dei sostenitori. Sono loro la voce del territorio. E’ ciò che abbiamo fatto ad Albenga e a Finale Ligure. Le strategie sono differenti, ma perché sono differenti le necessità che sono emerse dal territorio. Per noi la cosa più importante è che i Comuni siano amministrati al meglio. Angelo Berlangieri è una persona molto valida e che stimiamo, ma secondo noi il progetto migliore per Finale Ligure è il ‘laboratorio’ che in questi anni Andrea Guzzi ha costruito”.

Angelo Berlangieri, invece, riceverà il sostegno di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Il commissario provinciale di Forza Italia, Luigi Pignocca, conferma “il totale appoggio ad Angelo Berlangieri, ottima persona, amministratore navigato e figura di grande esperienza in diversi ambito. Siamo certi che saprà mettere in atto quel cambio di passo di cui ha bisogno Finale Ligure”.

La candidatura di Berlangieri riceverà un “endorsement” eccellente: “Il prossimo 15 marzo accoglieremo proprio a Finale il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Con noi ci saranno anche, oltre al vice capogruppo in Regione Angelo Vaccarezza, anche il vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte Franco Graglia e, con molta probabilità, il governatore piemontese Alberto Cirio”.

Claudio Cavallo, coordinatore provinciale di FdI, ricorda che “il nostro partito non ha mai governato col Pd né con il M5S, a nessun livello. Per questo motivo, in tutte le realtà che quest’anno andranno al voto noi privilegeremo gli accordi con partiti di centrodestra. Sono quelli con i quali amministriamo e governiamo, sia in Regione che a livello nazionale. Ma siamo disponibili ad appoggiare anche liste civiche non connotate da simboli di partito, purché siamo liste di chiara ispirazione di centrodestra. Per quanto riguarda Finale Ligure, tra quelle che si sono già presentate siamo disponibili ad appoggiare la lista civica di centrodestra civica di Angelo Berlangieri”.