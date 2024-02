Finale, 200mila euro per la riqualificazione del parco Vela

Finale Ligure. Il Comune di Finale Ligure investe 200mila euro per la riqualificazione del parco giochi Vela.

Andrea Guzzi, assessore ai lavori pubblici sottolinea: “Un intervento che darà lustro ad uno dei maggiori parchi della nostra città. Le nuove strutture saranno a tema safari e implementeranno alcuni dei giochi esistenti. In questi giorni è già operativa la ditta che si occuperà della sistemazione della pavimentazione per poi passare all’installazione dei nuovi giochi. Un percorso che ci vede impegnati ormai da anni su tutti i parchi della città”.

“Lo scorso anno è stato sistemato il piccolo parco di Gorra e nel 2022 il nuovo parco del Borgo presso la Rivetti con giochi a tema medioevale. Nei prossimi mesi, dopo la stagione estiva, avvieremo un restyling nel parco di Via Santuario per poi investire nell’area delle scuole di via Brunenghi che, dopo il cantiere del polo Infanzia avranno certamente bisogno di una sistemazione anche della parte esterna”, conclude Guzzi.