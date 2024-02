Finale, 16enne cade da cavallo: trasportata al Santa Corona

Finale Ligure. Infortunio per una 16enne nella tarda mattinata di oggi a Finale Ligure, in località Calvisio.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12 e 15, la ragazza è rimasta ferita a seguito di una brutta caduta da cavallo, avvenuta all’interno dell’area di una azienda agricola della zona. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto: la giovane è rimasta a terra e sono stati prontamente allertati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Finale e l’automedica del 118: in un primo tempo il quadro clinico della 16enne sembrava grave per i possibili traumi riportati nella rovinosa caduta. Dopo l’azione del personale sanitario, fortunatamente, le sue condizioni sono andate migliorando ed è stata poi trasferita all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le cure e gli accertamenti medici del caso.

Per lei lo shock dell’incidente, tuttavia, stando alle prime informazioni, le sue condizioni non sono giudicate gravi.