Federterziario: “Ristorazione esclusa dal patto sul lavoro”. L’assessore Sartori: “I bonus ci sono”

Liguria. La Federterziario ligure, associazione datoriale operante nei settori del terziario, dei servizi, del commercio, agricolo, del lavoro professionale della piccola e media impresa e del lavoro autonomo in generale, ha richiesto un incontro urgente con l’assessore al Turismo della Regione Liguria Augusto Sartori circa l’esclusione del settore ristorazione dal patto per il lavoro nel turismo 2024.

“Tale esclusione – scrive Federterziario – ha determinato perplessità negli operatori del comparto che, pur considerando un’ottima iniziativa l’introduzione della misura in oggetto, ritengono importante avere l’opportunità di condividere alcune riflessioni sull’area della ristorazione ad oggi in sofferenza”.

“La crisi che da tempo conduce al difficile reperimento di personale – spiegano gli imprenditori – sta causando non poche criticità agli esercenti: anche in ragione del trend positivo del 2023 e di previsione 2024, hanno necessità di chiarimenti e condotte certe. Solo un’azione congiunta di tutti gli interlocutori, pubblici e privati, nessuno escluso, può scongiurare un ulteriore divario tra domanda e offerta di lavoro, migliorare la qualità del servizio e contribuire a destagionalizzare l’attività del comparto, a tutto vantaggio delle condizioni di lavoro dei lavoratori”.

“L’esclusione del settore dalle misure del patto non sia chiusura ma al contrario opportunità per un’azione fattiva di confronto di idee con Federterziario per possibili soluzioni finalizzate a dare al comparto della ristorazione le stesse opportunità previste per gli altri operatori della filiera del turismo”, conclude l’associazione.

In realtà l’accordo non esclude la ristorazione ma prevede, a differenza degli altri settori, che gli incentivi siano riconosciuti in favore delle imprese che stipulino un contratto di lavoro a tempo indeterminato e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, purché comportino incremento occupazionale netto. L’incentivo potrà essere erogato anche a seguito di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro inizialmente di durata inferiore, purché il primo contratto sia stato stipulato nei termini previsti dal bando.

“Abbiamo inserito la ristorazione nel ‘Patto per il lavoro nel settore del Turismo’ nelle edizioni straordinarie emanate nel periodo della pandemia per permettere, dopo tanti mesi di grande sofferenza, le riaperture per fare ripartire il turismo in Liguria – sottolinea l’assessore Sartori -. Si è poi deciso di mantenerla sia nell’edizione dello scorso anno sia in quella attuale: per i codici Ateco inerenti i pubblici esercizi quali appunto ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie, sono infatti previsti bonus dal valore di 8 mila euro per ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nel 2023, ad esempio, le richieste pervenute sono state 193 per un totale di oltre 1,1 milioni di euro”.

“Il Patto, come dalla sua prima edizione è stato concordato e sottoscritto dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al termine di un lavoro congiunto e condiviso – prosegue Sartori –. Ritengo che mantenere la possibilità per i pubblici esercizi di avere una misura a loro dedicata sia stato un successo. Questa misura, frutto di attente analisi, è finalizzata a supportare la stabilità del lavoro in un settore che in questi ultimi anni ha sempre maggiori difficoltà nel reperire lavoratori. Ricordo che il Patto nacque per sostenere il prolungamento delle aperture di stabilimenti balneari e strutture ricettive l’aver inserito una misura dedicata ai pubblici esercizi è certamente un ampliamento e rafforzamento dello stesso”.

“Il comparto commercio nel suo insieme, compresi ovviamente i pubblici esercizi, è sicuramente in cima alle priorità del mio assessorato e di Regione Liguria – conclude – e c’è l’intenzione di studiare nuove misure per sostenere l’occupazione nelle piccole e medie imprese del settore soprattutto in determinate aree della Liguria”.