Fauna selvatica, Cia Liguria alla Regione: “Sì al prelievo in deroga per i lupi”

Savona. La fauna selvatica continua a rappresentare una delle criticità delle filiere agricole e degli allevamenti, tra l’emergenza cinghiali (oggi il nuovo caso di peste suina nel savonese) e l’escalation di predazioni da parte dei lupi: una situazione che alimenta le preoccupazioni e le incertezze sul futuro da parte di aziende e produttori, già alle prese con altre problematiche che riguardano il comparto agricolo e i suoi settori produttivi.

“La presenza incontrollata del lupo sul territorio regionale e l’incremento delle predazioni sta creando danni continui agli allevatori. E’ necessario predisporre i prelievi localizzati di questo animale predatore in quei contesti dove la presenza del lupo è tale da non poter giustificare alcuna forma di convivenza con le attività agricole e l’incolumità dell’uomo” la richiesta di Cia Liguria alla Regione.

E Cia Savona, che ha seguito nel proprio territorio il fenomeno e diverse incursioni in allevamenti e aziende agricole, rilancia la richiesta inoltrata dalla Confederazione imperiese e dalla stessa Cia Liguria: una lettera, sostenuta da sette sindaci, inviata al presidente della Regione Giovanni Toti e all’assessore all’agricoltura Alessandro Piana.

IL DOCUMENTO – E’ circostanza ormai acclarata che, nell’ultimo lustro, la presenza del lupo su tutto l’areale europeo si sia notevolmente incrementata e, a ragione di ciò, a livello comunitario, è in atto la procedura per declassare la specie canis lupus da specie particolarmente protetta a specie protetta, secondo quella che è la classificazione prevista dalla c.d. Direttiva “Habitat”.

Il territorio della regione Liguria, primo in Italia per percentuale di superficie boscata sul totale, non è stato esente da questo incremento ed anzi, in alcuni areali, la presenza del lupo ha toccato livelli mai conosciuti prima.

I numerosi avvistamenti e, soprattutto, l’incremento delle denunce di predazione da parte degli allevatori e dei cacciatori sanciscono in maniera inconfutabile una situazione che è ormai fuori controllo. Il fondo regionale che gestisce le risorse per gli indennizzi alle aziende agricole e zootecniche per i danni arrecati dalla selvaggina e dai carnivori è ormai quasi totalmente impegnato per far fronte ai rimborsi dovuti per le predazione del lupo e non passa giorno che i nostri uffici non ricevano le testimonianze disperate di numerosi detentori di animali, da allevamento o da compagnia, oggetto delle attenzioni del predatore.

Peraltro alcune segnalazioni sono state fatte anche da privati cittadini che, ancorché in prossimità dei centri abitati, hanno avuto il non gradito incontro con alcuni esemplari evidentemente confidenti, e per questo molto più pericolosi, con l’uomo.

Di fronte a questo quadro riteniamo che sia più che mai opportuno, a tutela degli interessi della categoria degli allevatori e dei cacciatori, così come per ragioni di pubblica sicurezza, che la Regione Liguria avvii le procedure per predisporre il prelievo in deroga del lupo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del DPR 8/9/1997 n° 357, in quei contesti dove la presenza del predatore è tale da non poter giustificare alcuna forma di convivenza con le attività e l’incolumità dell’uomo.

E nei giorni scorsi la stessa Confederazione Italiana Agricoltori era intervenuta sul tema della fauna selvatica: ““Chiediamo alle Regioni di mettere in atto il piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale già da luglio. È urgente una chiara operatività con interventi rapidi, concreti ed efficaci, un maggior coordinamento e risorse per la messa in sicurezza del sistema produttivo da cui dipendono importanti Dop e Igp dell’agroalimentare Made in Italy”.

“Non bisogna perdere altro tempo. Occorre che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, cui è demandata l’attuazione del piano, usufruiscano delle misure previste, soprattutto per quanto riguarda i Piani Regionali di Interventi Urgenti (PRIU) relativi alla gestione del cinghiale, e che il Governo abbia un forte ruolo nell’accelerare il processo”.