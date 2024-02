Erli. Si sono svolti oggi pomeriggio i funerali di Teresa Maruca, titolare del ristorante “Da Lisetta”, scomparsa improvvisamente due giorni fa a Pogli, una notizia che si è diffusa rapidamente lasciando nello sgomento un’intera vallata.

Il corteo funebre è partito dalla Locanda ed ha raggiunto la chiesa di Santa Caterina, più che mai gremita, con tante persone rimaste fuori per dare l’ultimo saluto a Teresa.

A celebrare il rito funebre don Enrico Gatti: “Siamo in tanti oggi a salutare la nostra sorella Teresa, il figlio Alberto, la famiglia e tutti coloro che le hanno voluto bene e l’hanno conosciuta nel suo impegno lavorativo ma hanno anche apprezzato la sua affabilità e gentilezza. In questo momento preghiamo il Signore e la affidiamo a lui, sempre pronto ad aprire le braccia ai suoi figli. Un padre che sa consolare un cuore che soffre. Quante volte Teresa ha preparato un banchetto per gli altri, ora è arrivato il momento in cui il signore la metterà a mensa e preparerà un banchetto per accoglierla. In quel banchetto sta la vita di Teresa, un paradiso che l’aspetta e una vita eterna che l’attende”.

“Il Signore ci dice che chi raggiunge l’eternità non manca da nulla. Ogni volta che vedeva il parroco diceva che non sempre poteva andare in chiesa, ma pregava nel luogo di lavoro e lo diceva sempre sempre con affabilità e cuore. Teresa ha manifestato la sua tenerezza e generosità ora tocca a lei ricevere la stessa e Il suo corpo riposerà in attesa della resurrezione”.