Eccellenza. Cade il Pietra al De Vincenzi, la Cairese vince 1-2 il derby

PIETRA LIGURE 1 (19′ Anich) vs CAIRESE 2 (30′ Sogno, 44′ AG Lufi)

90+6′ Finisce qui! Termina l’imbattibilità del Pietra, Sogno e l’autorete di Lufi consegnano uno scontro diretto vitale alla Cairese.

90+5′ Sfiora il gol del pari Lufi! Punizione battuta da Sancinito, il destro del difensore biancoceleste supera di un nulla la traversa. Intanto espulso un componente della panchina del Pietra, si tratta di Gianmarco Insolito.

90+2′ Secondo cambio per Cocco, Varaldo entra sostituendo Andreetto. Intanto ammonito Gasco dopo aver steso Silvestri.

90′ Saranno sei i minuti di recupero. Ora il copione della gara è evidente: tenta il Pietra di creare presupposti interessanti, riparte in contropiede la Cairese.

88′ Arriva ora l’opportunità, la spreca Anich che dal limite conclude in maniera imprecisa alla destra del portiere.

85′ Giallo per Mehmetaj, punito con il cartellino l’intervento irregolare dell’11 biancoceleste su Gabriel Graziani. È passato ormai parecchio dall’ultima azione pericolosa, gioco molto spezzettato in questa fase.

83′ Sostituzioni da entrambe le parti: Mehmetaj per Rovere e Chiarlone per Thomas Graziani.

82′ Ammonizione all’indirizzo di Sassari per una trattenuta su un falcidiato Rovere. Chiaramente, il nervosismo in campo è alle stelle.

80′ Ancora nessun cambio per i padroni di casa, forze fresche invece per Boschetto: in campo Facello al posto di Sogno.

78′ Cade in area di rigore Dominici, in piedi la panchina del Pietra “calmata” da Cocco reclama un possibile rigore che l’arbitro, però, non assegna.

76′ Conquista un fallo in zona laterale Rovere, messo giù da Sassari. Sente l’importanza del momento il pubblico biancoceleste che prova a caricare la squadra.

72′ A terra Edoardo Rovere, numero 10 e capitano del Pietra Ligure, dopo uno scontro in mezzo al campo. Ne approfitta Cocco per richiamare qualche suo giocatore e fornire indicazioni.

70′ Boschetto chiede alla sua retroguardia di alzare il baricentro, di contro Vernice cerca maggiormente i lanci lunghi. Adesso serve grande attenzione nel pacchetto difensivo gialloblù.

67′ Trema il Pietra! In ripartenza la Cairese prova a far male, Turone dal limite per poco non trova la porta. Intanto arriva il primo cambio: negli ospiti dentro Gabriel Graziani, fuori proprio il numero 6.

64′ Eccolo Rovere! Servito in profondità il capitano biancoceleste colpisce la traversa. Gioco comunque fermo per un tocco con il braccio da parte proprio di Rovere.

62′ Bella azione del Pietra innescata da un passaggio di Rovere che apre gli spazi per i compagni. Successivamente Dominici è in offside, ma le invenzioni del 10 di Matteo Cocco possono cambiare le sorti della gara.

58′ Ambizioso Gabriele Insolito con una conclusione al volo di fuori area, nessun problema per Basso. Squadre che si sono, però, allungate parecchio e aumenta il numero delle occasioni.

56′ Lampo Sancinito! Calcio di punizione dalla distanza, pallone che scavalca la barriera e finisce di un soffio in out.

54′ Reazione Pietra con il destro a effetto di Anich, deviazione di Gargiulo che mette in corner. Sullo sviluppo del calcio d’angolo, il tiro di Lufi termina alto.

50′ Ottimo approccio della Cairese in questi primi minuti: Silvestri pericoloso dal limite, continua a essere una minaccia Sassari sulla corsia laterale. Proprio il 7 va a calciare dopo la rifinitura di Hernandez, ma la sfera finisce sul fondo.

Si riparte, comincia la seconda frazione!

Secondo Tempo

45+2′ Sancinito ci riprova su punizione, palla deviata in corner. Finisce così uno scoppiettante primo tempo, dal gol biancoceleste alla rimonta gialloblù. 1-2, ma la partita è ancora apertissima.

44′ Vantaggio Cairese! Azione lunga e manovrata nei pressi dell’area di rigore, accelerata dall’assist di Graziani per Sogno che da posizione defilata colpisce il palo, ma sulla respinta viene colpito fortuitamente Lufi che non può evitare l’autogol.

42′ Tentativo di Tazzer da lontano con un destro a giro, palla che termina distante dalla porta difesa da Vernice.

37′ Si viaggia a ritmi altissimi, l’ingrediente decisivo per questa partita è la concentrazione. Alla minima disattenzione si paga caro, vedasi i due rigori.

34′ Illuminazione di Sancinito, filtrante splendido per Dominici che non riesce a calciare verso la porta, complice l’ottima uscita di Basso.

30′ Non sbaglia bomber Sogno! Penalty calciato centralmente e con potenza, nulla da fare per Vernice. 1-1 al De Vincenzi.

29′ Rigore anche per la Cairese! Confusione in area di rigore, finisce giù Turone e l’arbitro indica il dischetto. Sul punto di battuta Sogno.

27′ Si è conclusa con un nulla di fatto la punizione, troppo debole, di Davide Sancinito. Ora cerca di aumentare i giri del motore la Cairese, compatto e solido il Pietra.

25′ Fallo di Turone ai danni di Rovere, cartellino giallo per il 6 gialloblù. Ora il piede di Sancinito, dai 25 metri, può essere pericoloso.

21′ Galvanizzato Rovere prova una galoppata in solitaria, ma viene fermato dall’uscita di Basso. Inerzia del match completamente a favore dei padroni di casa.

19′ Non sbaglia Joel Anich, spiazzato il portiere! Pietra in vantaggio dagli 11 metri.

17′ Rigore per il Pietra! Lancio lungo verso Lufi, esce in maniera scellerata il portiere avversario Basso che colpisce al volto con i guanti il 4 biancoceleste. Viene anche ammonito l’estremo difensore della Cairese.

15′ Altra chance gialloblù! Dalla distanza insidiosa la conclusione di Silvestri, pallone alto di un soffio. Poco prima, invece, Thomas Graziani ha perso l’attimo per calciare in porta un pallone terminato in area dopo una serie di rimpalli.

13′ Fatica a costruire la formazione ospite, apprensiva ed efficace la pressione degli attaccanti di Cocco.

10′ Si accende la gara, pericolosa la Cairese: ottima avanzata di Tazzer che arriva al cross rasoterra, respinta la conclusione di Hernandez, sul fondo quella successiva al volo di Sassari.

7′ Ancora Sancinito, numero del centrocampista pietrese che riesce a saltare la pressione di tre avversari a metà campo. Il Pietra prova a muovere il pallone e a impadronirsi del possesso palla, tenta il pressing offensivo la Cairese.

4′ Prima azione interessante della Cairese con la discesa sulla destra di Sassari, ma il suo cross basso viene allontanato dall’ex Sancinito. Occhi puntati sul 14 biancoceleste in quella che è la “sua” partita.

Osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage di Firenze. Ma ora fischia l’arbitro e l’attesa è finita. Comincia Pietra – Cairese!

Primo Tempo

Entrambe le squadre si affidano alle proprie certezze: rispetto a settimana scorsa nessuna modifica per Cocco, la Cairese recupera Turone dopo la squalifica e Boschetto lo manda in campo dal primo minuto.

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Andreetto, 4 Lufi, 6 Guaraglia, 9 Dominici, 10 Rovere, 13 Anich, 14 Sancinito, 17 Odasso, 18 Gasco, 20 Ga. Insolito. A disposizione di mister Matteo Cocco: 12 Duberti, 3 Bolia, 5 Pescio, 7 G. Insolito, 8 Puddu, 11 Mehmetaj, 15 Capocelli, 16 Varaldo, 19 Franco.

Cairese: 1 Basso, 2 Garbarino, 3 Tazzer, 4 Boveri, 5 Gargiulo, 6 Turone, 7 Sassari, 8 T. Graziani, 9 Sogno, 10 Silvestri, 11 Hernandez. A disposizione di mister Riccardo Boschetto: 12 Scalvini, 13 La Rosa, 14 Lazzaretti, 15 Gjataj, 16 Facello, 17 Bogarin, 18 G. Graziani, 19 Delishi, 20 Chiarlone.

Squadra arbitrale da fuori regione per il match odierno, diretto da Marco Targhetta della sezione di Castelfranco Veneto. Al suo fianco, gli assistenti Luca Degiovanni e Federico Di Benedetto (Novi Ligure)

Pietra Ligure. C’è aria di derby, c’è aria di partita importante al “De Vincenzi”. Non è solo una questione di vicinanza territoriale, ma soprattutto di classifica. Infatti, sul campo della quarta in classifica arriva la terza: è un delicato scontro per la zona playoff. Tutte e due le squadre sognano di giocarsi le proprie carte fino all’ultimo per arrivare in Serie D, dove il Pietra Ligure non è mai stato e la Cairese manca da più di trent’anni, e molto passa per questa partita.

Otto risultati utili consecutivi per il Pietra, nove gol segnati nelle ultime tre per la Cairese. Ma sfide come questa vanno necessariamente oltre i numeri, lo spiegano i protagonisti intervistati in questa settimana: il direttore generale biancoceleste Luca Filadelli e il vice-presidente gialloblù Federico Boveri. Che sia una “festa” o una “battaglia”, riprendendo le parole di chi questa gara l’ha presentata, conterà molto la tenuta mentale delle due squadre.