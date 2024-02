Eccellenza, Cairese. Sogno: “Siamo riusciti a vincere da squadra. Noi favoriti? Guardate il PSG…”

Pietra Ligure. Che Santiago Sogno fosse diventato sempre più il trascinatore della Cairese questo era lampante. Con 14 reti all’attivo, l’argentino è al momento il capocannoniere del campionato ed anche ieri contro il Pietra Ligure è stato particolarmente incisivo per raggiungere i tre punti: un gol e sull’autorete di Andreetto c’è stato il suo zampino.

Ma per “Santi” il vero protagonista è il collettivo: “Ci voleva una vittoria del genere in uno scontro diretto come questo. Una bella partita giocata bene da entrambe le squadre. Hernandez? Giocare con lui mi facilita tanto, combatte e fa il lavoro sporco. Ma tutti abbiamo fatto un’ottima partita perché abbiamo finalmente giocato da squadra“.

Anche secondo Sogno, seguendo il pensiero di Boschetto, i gialloblù non devono essere visti come ‘la squadra che ammazza il campionato‘: “Ci sono tanti esempi anche nel calcio che conta. Il Paris Saint Germain ha tanti nomi e ha speso molto, però non ha mai vinto la Champions. Noi dobbiamo amalgamare una serie di situazioni per raggiungere i nostri obiettivi. Siamo ancora in tempo per toglierci delle soddisfazioni per la Cairese e per noi stessi“.

“Domenica prossima affronteremo l’Imperia con rispetto di tutti, compreso di Buttu per quello che abbiamo fatto insieme. Vogliamo vincere come soddisfazione personale e per accorciare la distanza“, conclude il bomber argentino.