Eccellenza, Boschetto: “Sconfitta vista come un dramma, per la Cairese è tutto dovuto. Poi c’è chi fatica e vince 1-0”

Pietra Ligure. Una partita scoppiettante nei suoi novantasei minuti, dove si è visto un ottimo Pietra Ligure, tra il battagliero e il qualitativo, ma a spuntarla è stata la Cairese: 2-1 che fa esultare i gialloblù, sempre incollati al Rivasamba e con nove punti di distacco dalla capolista Imperia.

Saranno proprio i nerazzurri di Buttu i prossimi avversari della formazione di Riccardo Boschetto, particolarmente soddisfatto dalla prova mentale dei suoi al De Vincenzi: “Ho visto parecchie immagini del Pietra e sono una squadra che gioca un bel calcio, non per niente ha fatto un percorso importante. Sapevamo che saremo venuti a soffire però di positivo è proprio questo: abbiamo bisogno di questo tipo di vittorie, finalmente abbiamo il nostro DNA che era normale bisognasse aspettare per una formazione praticamente nuova. Nel primo tempo ci allungavamo un po’ troppo. Capisco la linea difensiva a cui chiedo compiti nuovi rispetto alle loro caratteristiche, però voglio fargli i complimenti perché hanno lavorato bene. Sono molto contento della coppia centrale e di tutta la squadra. Siamo stati uniti e abbiamo rischiato veramente molto poco, tranne in situazioni a gioco fermo e palle buttate dentro. Non ricordo, quindi, situazioni particolarmente pericolose“.

“La Cairese è la favorita dell’Eccellenza e deve ammazzare il campionato”. Da questo filone di pensiero il tecnico piemontese si è voluto ancora una volta dissociare: “Sento narrazioni che mi fanno sorridere per la loro incoerenza. Non si capisce perché avremmo dovuto essere la favorita con undici acquisti che non avevano mai giocato insieme. Con le partenze di giocatori che hanno voluto prendere altre strade, abbiamo fatto un recupero clamoroso facendo forza su giocatori come Chiarlone (2006) o Turone (2003) con una rosa risicata. Poi siamo tornati sul mercato e abbiamo preso due 2004 forti (i gemelli Graziani), Anselmo che sfortunatamente non stiamo utilizzando perché si è infortunato, per poi tesserare Hernandez. La bacchetta magica nel calcio non ce l’ha nessuno. Nessuno nega che questa squadra sia forte, ma con le sole individualità non ho mai visto nessuno vincere“.

“Se avessimo perso a Pietra Ligure sarebbe stato visto come un dramma. Quando abbiamo vinto lo abbiamo sempre fatto con diversi gol di scarto. Tutto normale, per la Cairese è tutto dovuto. Poi c’è chi fa fatica e vince 1-0, che è assolutamente un merito. Noi sappiamo qual è il nostro valore e continueremo a lavorare per il nostro obiettivo. Cercheremo di accontentare i nostri tifosi per provare a compiere l’impresa di andare in Serie D. In caso contrario, come ha giustamente detto il vice presidente Boveri in maniera lungimirante, stiamo costruendo una base per il futuro con i nostri giovani“, conclude Boschetto.