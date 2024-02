Domenica di sorrisi in casa Sharin Judo: Simone Minuto e Davide Crevani parteciperanno ai campionati nazionali

In Besana Brianza (MB) è andato in scena il torneo “Next Gen Judo League” per le classi Esordienti nel quale sono scesi in materassina Elia Vitale, che ha portato a casa un luccicante oro in una gara dominata e vinta a suon di ippon; Sofia Trecarichi, che ha ottenuto un bellissimo terzo posto perdendo solo un incontro in tutta la manifestazione e Luca Ghigo, che ha mancato per poco il podio perdendo la finale per il terzo posto portando comunque a casa vittorie importanti concluse prima del limite.

Ad Arenzano invece sono andate in scena le qualificazioni dei campionati italiani Cadetti, gara che permetteva di strappare il pass per le finali nazionali che si terranno a Policoro nelle prossime settimane. Qui lo Sharin Judo è riuscito a qualificare Simone Minuto (cat. 66 kg) e Davide Crevani (cat. 90kg) i quali hanno mostrato uno stato di forma ottimo, esibendo un judo di alto livello che fa ben sperare per le finali. Crevani termina la gara al primo posto, mentre Minuto si è dovuto accontentare della medaglia d’argento. Alessio Ferraro infine è stato protagonista di una giornata poco fortuna non riuscendo a raggiungere la qualificazione.

Per finire la giornata, sempre ad Arenzano, sono scesi in campo i piccoli samurai delle categorie Ragazzi e Fanciulli che hanno occupato i podi pomeridiani conquistandoli con una grinta una e determinazione da far invidia ad atleti ben più maturi: Adele Baglietto, Roberto Baglietto, Bianca Dealexandris, Giacomo Maragliano, Micol Mirengo, Giulio Ottavini, Michele Ottavini, Matteo Palma, Mattia Pelli, Matteo Scheul, Sebastiano Vigo, Niccoló Vincenti.

Una domenica piena di impegni ed emozioni quindi, che pone lo Sharin Judo come punto di riferimento savonese e ligure. “Riuscire ad essere competitivi in svariate categorie – dichiara il presidente dello Sharin Judo Igor Piperis – e riuscire a seguire i nostri atleti dalla giovane età fino ad un’età agonistica più matura, è un compito tutt’altro che facile, ma questi risultati ci gratificano e ci danno la forza per continuare in questa direzione. Un grazie speciale va a tutta l’equipe dello Sharin Judo per l’impegno con cui si dedica a questo gruppo di giovani”.