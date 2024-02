Doha, ai mondiali di nuoto artistico i muscoli degli atleti al sicuro grazie alle mani della fisioterapista savonese Nadia Rocca

Savona. Sono terminati da poco i Campionati Mondiali di Nuoto, che si sono svolti a Doha, e tra lo staff tecnico della Nazionale c’era anche un savonese doc: la fisioterapista Nadia Rocca.

E così Nadia si è andata ad aggiungere ad una forte colonia di atleti savonesi, ben nove (tra Pallanuoto e Nuoto Artistico ) infatti hanno rappresentato la città della Torretta, e con lei erano dieci, una vera e propria colonna portante della spedizione. “Si è vero, abbiamo rappresentato anche Savona, oltre che l’Italia – afferma la fisioterapista – ma la nostra città è un bacino molto importante il nuoto artistico. Siamo un gruppo ben consolidato quello cresciuto nella compagine savonese e comunque la piscina di Savona è un Centro Federale”.

Ma per Nadia quella di Doha non è stata la prima esperienza, a livello Internazionale, con la Nazionale di nuovo: “Ho iniziato a lavorare per l’Italia nel 2018 e già lo scorso anno avevo preso parte alla spedizione a Cracovia per seguire le Olimpiadi Europee. E poi quest’anno è arrivata Doha. Un’esperienza unica e molto formativa anche dal punto di vista personale, oltre che lavorativo. E’ stata un’emozione tutta la competizione dall’inizio sino alla fine. Abbiamo ottenuto un importante risultato che ci ha permesso raggiungere la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi, ma lo abbiamo scoperto proprio nell’ultima gara. Siamo stati con il fiato sospeso fino all’ultimo”.

Una competizione internazionale quella dei Mondiali di Nuoto che ha visto gli atleti in gara avvicendarsi in un vero e proprio tour de force, tante gare una dietro l’altra. E come può accadere in questi casi è facile per gli sportivi incappare in un qualche infortunio che può compromettere la competizione. Ma grazie alle mani di Nadia e del resto dello staff tecnico i muscoli degli atleti sono stati al sicuro: “Non abbiamo avuto nessun tipo di infortunio “grave” – commenta la fisioterapista – sicuramente la parte più complicata da gestire è la fase finale della competizione, dove i muscoli degli atleti sono appesantiti dai importanti e ravvicinati carichi di lavoro. Tante gare una dietro l’altra, i ragazzi durante queste competizioni sono davvero tanto sotto stress sia dal punto di vista mentale che atletico”.

“Ovviamente il lavoro è stato anche durante l’anno, c’è stata una molteplicità di preparazione e allenamento proprio in vista di tutte queste gare ravvicinate. Tutti si allenano molto duramente e parecchie ore al giorno. Abbiamo fatto un lavoro anche di prevenzione da far si che i “tipici” problemi che possono venire durante queste competizioni fossero ben compensati”.

Le prossime Olimpiadi sono a Parigi e l’Italia del Nuoto Artistico ha già ottenuto il pass, ma Nadia non sa ancora se prederà parte alla spedizione, nel caso in cui questa volta prendesse l’aereo direzione Francia, Savona e le sue atlete saranno nuovamente in mani sicure.