Diocesi Savona, il 25 febbraio Danilo Gambetta diventerà diacono permanente

Savona. Domenica 25 febbraio alle ore 15 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta Danilo Gambetta sarà ordinato diacono permanente dal vescovo Calogero Marino. Cinquantaquattro anni, è docente di religione cattolica allo Scientifico Orazio Grassi e nel Liceo Giuliano Della Rovere, collaboratore della Parrocchia San Pietro Apostolo, marito di Elena Calcagno e papà di Alessio, membro dell’Assemblea del Sinodo diocesano, e Claudio.

“La mia vocazione si è manifestata in maniera ‘discreta’ – racconta in un’intervista al mensile diocesano Il Letimbro – Ho vissuto parte della giovinezza frequentando la Chiesa prima convintamente, poi con sporadicità, per trovarmi in età adulta ad essere un ‘credente tiepido’. Spesso ricordavo con nostalgia il mio entusiasmo di ragazzo. Con il tempo mi sono riavvicinato alla fede grazie ad amici e amiche. Ho iniziato a sentire che, come battezzato, ero chiamato a far fruttare ogni talento. Spero di essere all’altezza del compito che mi attende”.

“Normalmente i diaconandi compiono la formazione dopo il discernimento, nel mio caso gli studi e la laurea, frutto della passione per la filosofia e la teologia, sono arrivati prima – rivela – Mentre studiavo avvertivo sempre più forte la ‘chiamata’. Il mio parroco di allora padre Piergiorgio Ladone mi invitò a riflettere sulla possibilità e così fecero due miei professori, anch’essi sacerdoti, senza avergliene accennato: un ‘segno’ della Provvidenza!”.