Di nuovo operativi gli uffici postali di Erli e Magliolo dopo gli interventi polis

Erli/Magliolo. Hanno riaperto al pubblico rispettivamente il 6 febbraio e oggi, giovedì 8 febbraio, gli uffici postali di Erli e Magliolo.

Sono terminati nelle sedi di via Piemonte e di piazza Plebiscito, infatti, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati il rinnovo dell’impianto di illuminazione, della pavimentazione, lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, postazioni ergonomiche e una postazione ribassata per andare incontro alle esigenze della clientela. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso gli uffici postali di Erli e Magliolo sono disponibili anche i servizi INPS (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico).

L’ufficio postale di Bargagli è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato fino alle 12.45 mentre Magliolo riaprirà da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.45.

“Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori. Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022 i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in 300 uffici postali in tutta Italia ed entro la fine del 2023 saranno complessivamente 1.500 i nuovi uffici Polis”.