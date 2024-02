Desertificazione bancaria, il 55,1% dei comuni liguri senza sportelli bancari

Liguria. Aumenta il fenomeno della desertificazione bancaria, un processo ormai in corso da anni che sta modificando l’accesso al credito in diverse regioni/comuni italiani, creando difficoltà e disfunzioni nell’utilizzo dei servizi bancari.

Secondo i dati riportati dalla sezione credito di Cia Agricoltori Italiani, il 2023 ha visto, infatti, un’accelerazione nella chiusura delle filiali in Italia con la scomparsa di 826 sportelli. Il Paese ha perso più di 1.500 filiali in due anni. Questa tendenza ha colpito un quarto del territorio nazionale, una superficie più vasta di Lombardia, Veneto e Piemonte, senza accesso diretto ai servizi bancari.

L’impatto si estende a 3.300 comuni senza sportelli bancari e 6 milioni di persone in comuni con un unico sportello, con il rischio di perdere accesso ai servizi bancari essenziali. Questa desertificazione bancaria solleva preoccupazioni serie per la coesione sociale ed economica, soprattutto considerando che l’adozione dell’internet banking in Italia è inferiore alla media UE, con solo il 51,5% degli utenti che ne fa uso.

La situazione, già denunciato dalle sigle sindacali di categoria, è particolarmente incisiva in Liguria – e anche nel savonese, specie nelle località dell’entroterra -, dove il 55,1% dei comuni non ha uno sportello bancario di riferimento sul proprio territorio, il 29,1% ha registrato uno spostamento degli sportelli, mentre il 15,8% presenta un solo sportello.

“Oltre all’età della popolazione e la capacità di utilizzare strumenti digitali, emerge la considerazione che le persone vanno in banca anche alla ricerca di soluzioni a problemi vissuti come complessi, non affrontabili con il web” affermano dalla Confederazione Agricoltori, che proprio grazie alla sua rete territoriale e locale ha visto aumentare le richieste di assistenza e consulenza da parte di persone e aziende.

“La relazione personale con la banca, più che mai, fa la differenza in momenti in cui persone ed aziende possono aver bisogno di supporto in scelte in cui i singoli dettagli fanno la differenza. Alcuni servizi, non c’è dubbio, possono e debbono essere fatti in autonomia, ma la consulenza finanziaria, e quindi la fiducia verso la banca, sono pilastro fondamentale” conclude l’associazione agricola.