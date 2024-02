Dentice da record pescato a Pietra, OSA: “Proibire uso di nasse e palangari ai dilettanti”

Pietra Ligure. “Un dentice del peso di dodici chili è stato catturato da un pescatore ‘dilettante’ a Pietra Ligure. Si tratta di un soggetto eccezionale, anche se di questo meraviglioso (da vivo) animale non è infrequente l’uccisione di soggetti molto grandi e vecchi”. Lo fa sapere, in una nota, l‘Osservatorio Savonese Animalista (OSA).

L’ultimo caso – ricordano dall’Osservatorio -, “è avvenuto ad Imperia nel 2022. A volte, quasi mai, di fronte alla pesca di un esemplare notevole, ci si accontenta dell’avvenimento, lo si fotografa e lo si libera subito. Questa volta è invece mancato il lieto fine“.

Secondo l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA), “è urgente che la vecchia e superata legge del 1968 sulla pesca marittima sia modificata ed aggiornata, ad esempio proibendo ai dilettanti l’uso di attrezzi professionali come nasse e palangari e ridurre il limite massimo di cattura giornaliera di cinque chili, che permette a molti di vendere sotto banco il pescato a ristoranti e pescherie ed eliminando le micidiali (anche per i cetacei) ‘ferrettare’, reti derivanti lunghe fino a 2.500 metri e con maglia da 100 millimetri”.

Ma, secondo OSA, “anche tutelare esemplari con dimensioni fuori dal comune, prescrivendo che, se ancora vivi, vengano subito rimessi in mare; sono infatti, a parte l’incontro con un pescatore, esemplari vincenti dal punto di vista della biodiversità, e sarebbe utilissimo, per la specie a cui appartengono, che potessero tramandare i loro “geni” il più a lungo possibile, viste altresì le condizioni pessime in cui versano il 75% delle specie marine mediterranee, non solo per l’inquinamento e la plastica ma anche per la pesca, professionale e cosiddetta “sportiva”, fuori controllo.