Dal Savona alla Serie A, Simone Aresti: “In biancoblù la mia rinascita calcistica, un giorno potrei tornare”

Savona. Ha difeso la porta dei biancoblù per ben 106 volte, è arrivato ad un soffio dalla Serie B, ma il dato più significativo e forse sorprendente, se non altro per il ruolo che copre, è che con la casacca del Savona FBC ha segnato due gol che dalle parti del Bacigalupo ricordano ancora molto bene, nonostante siano passati 12 anni: lui è Simone Aresti, uno che ora gioca nel Cagliari in Serie A.

“Mi torna alla mente soprattutto la rete messa a segno contro il Renate che è valso il pareggio, lo stadio è esploso anche perché avevo segnato la seconda rete stagionale, non male per un portiere – ricorda sorridendo Simone – a Savona ho lasciato il cuore, sono state 3 stagioni, sotto la guida di Ninni Corda, straordinarie”.

“Savona è stata la mia rinascita calcistica, ero fermo da oltre un anno e non giocavo più. Ricordo che mi chiamò mister Corda e mi convinse a ricominciare, mi propose un progetto serio e ambizioso. La prima stagione con i colori biancoblu addosso è stata fantastica, ricordo un calore e un pubblico incredibile e poi c’era una forte presenza di sardi, il che non guastava. La prima annata riuscimmo a salvarci grazie, appunto, al supporto dei tifosi che per noi era fondamentale – continua Aresti – mentre l’anno successivo vincemmo il Campionato di C2 e così approdammo in Lega Pro. Eravamo una squadra senza nomi importanti ma eravamo un gruppo unito, un tutt’uno con società e tifosi”.

“Questa coesione ci ha permesso durante la mia terza ed ultima stagione nel Savona FBC di sfiorare la Serie B, perdemmo in semifinale play-off solamente con la Pro Vercelli che poi li vinse. Non aver centrato la Serie B è stato il mio rammarico più grande. Ho saputo delle vicende societarie, continuo ad essere legato a quella piazza e mi dispiace molto ma sono sicuro che tornerà il Vecchio Cuore Biancoblù. Da lì è ripartita un po’ la mia carriera e non lo scorderò mai”.

Queste tre importanti stagioni gli sono valse il salto di categoria, Aresti è passato infatti al Pescara che allora militava nella serie cadetta: “Posso dire che Savona mi ha portato dalla culla alla Serie A: mi ha fatto rinascere come giocatore e poi mi ha lanciato nel grande calcio. Sono nato in Sardegna e ora sono un tesserato del Cagliari di mister Ranieri. Per me un onore ma il mio paese nativo dal punto di vista calcistico, ripeto, è Savona. Ora ho 37 anni, essendo un portiere posso giocare ancora per 3/4 anni anche perché fisicamente sto bene e chi lo sà cosa mi riserva il futuro. Ora il Savona gioca in Prima Categoria e quindi ipotizzare un mio ritorno è difficile ma nella vita mai dire mai, devo solo essere grato di aver giocato in una piazza così blasonata. Ciao Savona, ciao savonesi e sempre forza Striscioni, tornerò a salutarvi“.