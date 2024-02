Da Savona al Festival di Sanremo per protestare contro il rigassificatore: “Non ci fermiamo”

Savona/Sanremo. Da Savona a Sanremo per protestare, anche fuori territorio, contro il rigassificatore. L’iniziativa organizzata dal Coordinamento No Rigassificatore in occasione del primo giorno del Festival, martedì 6 febbraio, ha ottenuto oltre 100 adesioni.

Sono partiti pochi minuti fa da piazza Mameli con due pullman. A loro si uniranno altre persone che vanno nella Città dei Fiori con mezzi propri. Non sarà un presidio o una manifestazione ma “una dimostrazione pacifica, anche in quella zona della nostra contrarietà all’installazione di questo impianto”.

A Sanremo la manifestazione, per ragioni di sicurezza sarà statica. I partecipanti si incontreranno all’incrocio tra via Felice Cavallotti e via Salvo D’Acquisto. Alle 21 è previsto il rientro nella Città della Torretta.

Già diverse le iniziative per dimostrare la contrarietà al trasferimento dell’impianto dal porto di Piombino al largo di Savona/Vado. E quella di oggi non sarà l’ultima: “Non ci fermiamo qui“, ha detto uno dei coordinatori del movimento Renato Zunino.