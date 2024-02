Da Savona a Sanremo, Spiderman in missione al Festival: a caccia di autografi per aiutare la ricerca sulle malattie cardiovascolari

Sanremo. Anche quest’anno il 74° Festival della canzone italiana ha un supereroe in più grazie al savonese Mattia Villardita.

Il “nostro” amichevole Cavaliere Spiderman di quartiere, come ama farsi chiamare, è in missione e da qualche giorno di aggira tra le vie della città dei fiori con una missione ben precisa: infatti, per il secondo anno consecutivo, è stato chiamato a rapporto dagli amici del “Gruppo San Donato Milanese”.

Ma come quasi tutti i supereroi hanno bisogno di un aiutante e Mattia non è da meno: “BraveHeart” è anche quest’anno la sua compagna di viaggio.

La chitarra sta facendo nuovamente il giro di tutto il Festival per essere autografata da ogni cantante in gara e non solo, e al termine della kermesse verrà battuta all’asta su Charity Stars insieme a tanti altri oggetti personali degli artisti in gara.

Una bella e difficile missione che se verrà portata a termine, e sicuramente il savonese Spiderman ci riuscirà, sarà un importante contributo all’IRCCS Policlinico San Donato che utilizzerà i fondi per portare avanti un essenziale progetto di ricerca e cura sulle malattie congenite cardiovascolari.

Inoltre verranno anche acquistati strumenti di diagnostica innovativi per garantire, a pazienti e famiglie, una diagnosi più accurata in modo tale da garantire loro uno stile di vita più sereno e tranquillo possibile.

“Chi acquisterà all’asta questo pezzo unico donato dalla Paoletti Guitars – afferma Mattia – si aggiudicherà una speciale chitarra che con le sue note sarà in grado di trasmettervi un ricordo stupendo di un’avventura davvero unica. Da Sanremo un grazie di cuore a tutti”.