Dà del “nazifascista stupratore” su Facebook all’ex leader del Gruppo Antipolitico: condannato per diffamazione

Savona. “Nazifascista animale e stupratore“, “verme utile per pescare“, “mascalzone stalker di donne perbene“. Sono alcune delle espressioni postate su Facebook per le quali l’ex sindacalista e blogger Bruno Spagnoletti è stato condannato per diffamazione ai danni di Ned Taubl, ex presidente del Gruppo Antipolitico Savonese. Lo ha deciso il giudice Fiorenza Giorgi, che ha condannato Spagnoletti a pagare una multa di 1500 euro e a risarcire Taubl con 10 mila euro, oltre che al pagamento delle spese legali.

Taubl, figura nota alle cronache negli scorsi anni per la propria attività prima in ambito politico (sulla scia dell’esperienza dei Forconi del 2013 aveva contribuito a fondare il Gruppo Antipolitico Savonese, di cui era presidente) e poi sociale (come vicepresidente dell’associazione In Aiuto Degli Invisibili), era arrivato allo scontro con Spagnoletti sui social network. A contrapporli, almeno inizialmente, erano state le rispettive simpatie politiche: Spagnoletti è considerato da sempre di area centrosinistra, mentre Taubl era stato nel coordinamento dei Forconi (spesso accusati di legami con l’ultradestra) e poco dopo, per un breve periodo, si era avvicinato ai militanti savonesi di Forza Nuova (pur senza iscriversi).

Ma ben presto le liti a colpi di post avevano travalicato l’ambito personale: un astio cresciuto negli anni che era esploso definitivamente nel maggio 2020, quando in diversi commenti su Facebook l’ex sindacalista aveva iniziato ad attaccare duramente il leader del Gruppo Antipolitico. Espressioni estremamente forti come “personaggio obbrobrioso e non aggettivabile“, “nazifascista animale e stupratore“, “un animale uscito per la grande occasione dalla fogna“. Nel mirino di Spagnoletti era finito anche il Gruppo: il 19 maggio annunciava di stare “indagando su una stramba associazione di destra ultrafascista“.

A inizio giugno, poi, era arrivato il vero e proprio “faccia a faccia”, un messaggio in cui quella figura veniva identificata in modo incontrovertibile con Taubl: “Ecco a voi Rocco Siffredi de Noiatri… Ned ti sfido a querelarmi se sei un uomo con il nerbo come dicono di te: un uomo di destra tutto di un pezzo e non un cialtrone qualsiasi e un omuncolo che intimidisce e fa lo stalker… dai Ned ominiccio che voglio godere in processo a vedere la faccia del Magistrato soprattutto se sarà donna! Dai querelami ma che fascista sei? Sembri un pollo di allevamento castrato… ecco il tuo idolo – aggiungeva taggando un’altra utente – ridotto con questo post mio a semplice verme utile per pescare“.

Spagnoletti esprimeva inoltre dubbi sull’attività di Taubl nell’associazione benefica: “Sapete perché non mi querelerà… perché ho in mano prove inconfutabili che sia un vero e proprio mascalzone degno amico di Crudelia De Mon… appunto un verme […] Ned Taibi Il Rocco Siffedi de noiantri, amante del Poste Pay per beneficenza, non verso i poveri e gli ultimi ma per le proprie tasche bucate […] questo mascalzone stalker di donne per bene“.

Insinuazioni che avevano spinto Taubl a sporgere denuncia per diffamazione, facendo arrivare il caso in tribunale. E dopo più di tre anni è arrivata la sentenza di Fiorenza Giorgi: il giudice ha respinto la tesi difensiva basata sul diritto di cronaca e di critica perché “le affermazioni rivolte contro la persona offesa trascendono in un attacco personale, determinando un discredito assolutamente gratuito, immotivato ed esclusivamente offensivo“, e ha sottolineato come “le affermazioni asserite nei diversi messaggi […] non risultano supportate da alcuna prova circa la veridicità e l’attendibilità delle stesse“. Peraltro durante il dibattimento Spagnoletti – che aveva già precedenti specifici per diffamazione a mezzo stampa – ha tranquillamente ammesso la paternità di quei commenti (secondo il giudice di “natura particolarmente odiosa“) e ha ribadito la propria disistima nei confronti dell’avversario (definito “persona a-valoriale“).

Da qui la decisione di condannare Spagnoletti non solo a pagare 1500 euro di multa (1100 euro di base più 100 euro per ogni messaggio ritenuto diffamatorio) e le spese processuali, ma anche a risarcire Taubl con 10 mila euro per il “patema d’animo cagionato dalle accuse e dalle sue conseguenze sulla propria reputazione” e a pubblicare a proprie spese estratti della sentenza sui giornali locali.