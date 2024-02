Cosseria, Molinaro: “Troppi incidenti sulla Sp28 Bis tra Lifìdora e Marghero, realizziamo un nuovo tracciato a valle dell’attuale”

Cosseria. Realizzare un nuovo tracciato della Sp 28 Bis per aggirare quello già esistente tra la frazione di Lifìdora e località Marghero a Cosseria, caratterizzata da tanti, troppi incidenti. E’ la proposta contenuta nella lettera che il sindaco di Cosseria, Roberto Molinaro, ha inviato al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, al consigliere provinciale con delega alla viabilità Sara Brizzo, ai sindaci di Millesimo e Carcare Aldo Picalli e Rodolfo Mirri e ad Anci Liguria.

In apertura della missiva, Molinaro ricorda “l’annosa problematica che si sta acuendo con il trascorrere del tempo” e cioè “l’elevato numero di incidenti automobilistici verificatisi al chilometro 24 della Sp28 Bis del Colle di Nava nel comune di Cosseria fra la frazione di Lidora e la località di Marghero. Il tratto di strada è caratterizzato da una serie di chicane in sequenza. Questa serie di curve purtroppo è oggetto di numerosi incidenti stradali, causati dalla perdita di aderenza da parte dei veicoli quando affrontano quel tratto stradale”.

“Il limite in quel tratto è di 50 chilometri orari ulteriormente abbassato con un cartello stradale provvisorio a 30chilometri orari in direzione di Carcare a seguito degli ultimi incidenti che hanno provocato l’ammaloramento del guard rail posto a valle della carreggiata; a monte della carreggiata è presente una parete di agglomerato roccioso. Indubbiamente la velocità è una delle concause dell’alta percentuali di incidentalità, ma il fondo stradale rappresenta un reale pericolo, poiché è sufficiente un po’ di pioggia per ridurne sensibilmente l’aderenza”.

I dati sono chiari: “L’ultimo incidente con feriti probabilmente non acuti si è verificato questa mattina; un’insegnante della scuola primaria di Cosseria proveniente da Albisola pur procedendo a non elevata velocità ha sbandato e ha urtato di striscio una prima vettura per poi terminare la sua corsa contro un fuori strada che procedeva in senso opposto. Soltanto negli ultimi 12 mesi sono capitati una decina di incidenti, alcuni dei quali non sono stati rilevati dalle forze dell’ordine perché fortunatamente le auto incidentate sono riuscite a ripartire”.

Molinaro teme “che l’incidente dalle tragiche conseguenza possa verificarsi. Stiamo parlando di una strada ad alta frequentazione. Millesimo registra circa 6.000 entrate giornaliere grazie al suo sistema di varchi rilevati elettronicamente”.

E poi la proposta: “L’utilità di mantenere questa serie di curve a mio parere è nulla; a monte in direzione di Millesimo si immette una strada sterrata – prosegue Molinaro. Sono perfettamente conscio che una dismissione del tratto sia un’opera dal costo consistente, ma ne gioverebbero gli utenti sia in termini di vite umane che di risparmi finanziari. Realizzare un tracciato a valle è possibile perché su quei terreni non sono presenti abitazioni. Ritengo che nel medio termine ne gioverebbe anche l’Ente Provincia risparmiando sulla costante sostituzione delle barriere e della segnaletica frequentemente divelte dai veicoli che vanno fuori strada”.

“Chiedo cortesemente di poterci incontrare per poter meglio illustrare la situazione poiché ritengo che al netto di Cassandriche profezie, sia fondamentale e non più procrastinabile un intervento che possa radicalmente rendere più sicura la guida in quel tratto di strada”.