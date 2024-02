Corso Tardy e Benech a Savona, Forzano: “Pericolosi i passaggi pedonali prima del sottopasso verso via Vittime di Brescia”

Ho sentito, parole del Sindaco, che la Giunta vuole varare un progetto per eliminare o, almeno mitigare, le barriere architettoniche.

Devo dire che questa “idea progettuale” della Giunta mi lascia alquanto perplesso se non allarmato.

Perchè? Perchè l’operato di questo Sindaco e dei suoi Assessori è alquanto ispirato ad idee preconcette di urbanistica e viabilità che non hanno avuto un serio confronto politico e tecnico, e che oltretutto si sono dimostrate catastrofiche. Un po’ di buona volontà, la condivisione delle scelte (vera e non predicata), un po’ di logica porterebbero a scelte migliori!

Esempio lampante è l’idea di chiudere la città al traffico per renderla un’isola felice pedonale. Felice per chi abita e lavora lì, ma infelice per tutti gli altri. La pedonalizzazione va bene in quei casi in cui la struttura urbana è favorevole, con strade attorno che consentono accessi per lavoro, scuola, turismo e parcheggi adeguati al bisogno. Che contempli le diverse esigenze delle persone che vivono la città.

La chiusura di via Manzoni, Ratti, Mistrangelo e corso Italia è stata fatta senza avere chiaro i nefasti risultati possibili. Per via Manzoni, Ratti, Mistrangelo uno si chiede “a chi giova”? Danni non eccessivi. Ma chiusura al traffico di soli 125 metri di corso Italia ha eliminato un importantissimo riciclo del traffico verso piazza Diaz e piazza Leon Pancaldo.

E’ bene ricordare che l’acqua (come il traffico) in mancanza di corrette canalizzazioni, un percorso se lo trova! Ora, in mancanza di capacità proprie di capire come fluisce il traffico, esistono programmi di simulazione che permettono facilmente di prevedere l’effetto di certe decisioni. Non mi pare che questa Giunta abbia minimamente capito l’effetto che avrebbe avuto chiudere quel pezzettino di corso Italia, nè che abbia chiesto un parere tecnico con eventuale simulazione. Ha deciso e messo in opera e basta!

Il risultato, come assai prevedibile, è stata una concentrazione di traffico su piazza Mameli tale da creare un blocco del traffico in buona parte della giornata.

Una Giunta meno impositiva ed autoreferenziale sarebbe tornata sui suoi passi! Appellandosi all’ “Errare humanum est” avrebbe fatto una miglior figura verso il cittadino che insistere sulla scena sbagliata!

Questa non è una barriera architettonica propria, ma una bella barriera stradale, sì!

Sulla ciclopedonale di ponente, a causa degli aumenti in questi anni, è stato necessario revisionare il progetto per rientrare nei limiti del finanziamento.

Il Sindaco ha esposto, parla sempre lui, le novità. Il tratto in essere è la passeggiata sulla spiaggia sopraelevata e realizzata in legno. Si è riprogettato il tratto, sostituendo il legno originale spesso 4 cm con altro legno spesso 2,2 cm, e stringendo in parte la larghezza della passeggiata.

Si è anche alzato il livello della passeggiata da 70 cm ad altezza non comunicata.

Barriere architettoniche? Se l’altezza aumenta, la barriera aumenta! Pensate di andare a fare il bagno e scavalcare questa nuova passeggiata, alta non si sa, ma sicuramente più di 70 centimetri!

Una osservazione: buttiamo via dei soldi? Arpal nel 2021 ha ricordato gli eventi estremi registrati in regione negli ultimi 10 anni e nei 30 anni precedenti: ebbene negli ultimi 10 anni tutti gli anni abbiamo avuto eventi estremi, nei 30 anni precedenti “solo” 13 eventi di minore intensità. Questo indica che l’aspettativa di vita di questa passeggiata sul mare potrebbe essere assai breve!

Pista ciclopedonale tra Via Pirandello e sottopasso ferroviario tra le rotatorie di corso Tardy&Benech e via Vittime di Brescia.

In via Pirandello, parte verso mare, è stata realizzata una ciclopedonale persino “esuberante in larghezza”, mentre verso la stazione la pista svanisce ed abbiamo le auto parcheggiate sul marciapiedi. Non avrebbe dovuto forse collegare la stazione? E’ interrotta a metà di via Pirandello, restando una incompiuta!

L’immissione di via Pirandello in rotatoria di corso Tardy&Benech è stata realizzata restringendo di molto l’accesso. Scorrevolezza del traffico ringrazia!

Dalla rotatoria di corso Tardy&Benech verso il sottopasso fs c’è un attraversamento pedonale e ciclabile, realizzato con una serie di cordoli pericolosi, evitabili se invece di fare corsie stretta con cordoli si fosse abbassato il marciapiedi.

Poco più avanti nella curva a destra che immette in via Vittime di Brescia, nonostante le dimensioni abbondanti del marciapiedi, si è posta la ciclabile sul sedime della strada.

Restringere la strada “strozza” il traffico, ma costringe anche le auto ad invadere la ciclabile, mettendo a repentaglio la sicurezza dei ciclisti.

Morale dell’opera nel suo complesso è un intervento a scapito della viabilità, ed anche un intervento pericoloso sia per pedoni che per ciclisti a causa dei tanti cordoli evitabili, e pericoloso per i ciclisti per non avere la pista protetta dall’invasione delle auto.

Un intervento anche incongruente perchè la ciclabile è in parte protetta ed in parte esposta ai veicoli.

Questi recenti interventi sulla viabilità e sui marciapiedi dimostrano una scarsa attitudine a considerare le barriere architettoniche, evitarle quando possibile, e realizzare gli scivoli con meno spigoli possibile, perchè gli “spigoli” sono pericolosi per tutti i cittadini e per alcune categorie ancora di più! Mamme con passeggino, bambini, persone con deambulazione difficile, ciechi, ipovedenti, persone in carrozzina.

“Progettare per l’uomo” significa realizzare opere che siano di utilità per risolvere un problema ma che non devono introdurre altri problemi.

Ricordiamo tutti quelle barriere a protezione delle strisce pedonali in corso Ricci ed altrove, che a fronte di una ipotetica protezione al pedone, hanno causato un buon numero di incidenti. Non si fa così!

Torno all’inizio!

Al fatto che la Giunta vuole varare un progetto per eliminare o, almeno mitigare, le barriere architettoniche. Ma sanno cosa si deve fare? Dobbiamo già essere preoccupati?

Paolo Forzano