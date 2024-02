Corsi di formazione per 600 disoccupati, aperte le iscrizioni. Scajola: “Veloci ma di alta qualità”

Liguria. Sono aperte le iscrizioni ai 49 nuovi corsi di formazione finanziati dalla Regione Liguria con 5 milioni di euro a valere sul Fondo sociale europeo. Il Piano dell’economia, del mare e del turismo punta a formare 600 disoccupati per inserirli nei settori più strategici del territorio individuati grazie alla sinergia tra Regione Liguria, Camere di commercio e associazioni di categoria.

“È un importante investimento che la Regione Liguria mette in atto proprio per andare a rispondere alle tante esigenze che arrivano dal territorio in ambito prevalentemente turistico – spiega l’assessore Marco Scajola -. Contiamo di formare circa 600 persone per dare risposte concrete al territorio e ridurre il gap tra formazione e occupazione. Vogliamo ridurlo con una formazione snella, veloce, ma di altissima qualità e professionalità. Attraverso questi corsi, in collaborazione con Camere di commercio ed enti territoriali, stiamo ottenendo risultati molto importanti”.

I corsi hanno durata da 150 a 800 ore. Tra le professioni coinvolte ci sono nuovi addetti al ricevimento, guide ambientali, operatori di agenzia viaggi, cuochi, camerieri, piazzaioli, ma anche marinai, esperti audiovisivi e della logistica portuale.

Il mondo della ricettività turistica è quello più gettonato con 14 corsi finanziati, a seguire le professioni che fanno riferimento al settore meccanico-elettrotecnico e impiantistico con 11 progetti, 6 quelli per la ristorazione, 6 per le professioni nautiche, 7 quelli nella logistica portuale, 3 nell’ambito audiovisivo e infine 2 corsi da frigorista.

A partire da questo mese e durante i prossimi mesi saranno aperte le iscrizioni ai corsi. Tutte le informazioni e i dettagli per la partecipazione saranno pubblicati su: https://formazionelavoro.regione.liguria.it/