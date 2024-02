Coop abbassa le luci per “M’illumino di meno” e continua a investire sul fotovoltaico

Liguria. Per il diciannovesimo anno consecutivo Coop aderisce a “M’illumino di meno”, la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Rai Radio2.

Il 16 febbraio, oltre 1.000 punti vendita Coop di tutta Italia aderiranno al “silenzio energetico”, abbassando simbolicamente le luci, e lo faranno anche altre cooperative europee, coinvolte tramite la rete Euro Coop: le cooperative di consumatori ucraine, la coop delle isole Svalbard, in Norvegia, e la Central England Co-operative del Regno Unito.

In Coop Liguria l’abbassamento delle luci è previsto a partire dalle 18,15 e coinvolgerà anche le gallerie dei centri commerciali.

Per contribuire direttamente al risparmio energetico, Coop ha abbandonato da tempo i sistemi di illuminazione tradizionali a favore delle più efficienti luci a led, installandole in tutti i punti vendita realizzati o ristrutturati.

In Coop Liguria questa tecnologia è presente ormai in tutti i negozi, i parcheggi e le gallerie commerciali, in alcuni dei quali è già in corso la sostituzione delle lampade a led più datate con altre di ultima generazione.

Nel 2023, gli 11 impianti fotovoltaici già presenti nei punti vendita e presso la sede di Coop Liguria, compreso quello realizzato in copertura al parcheggio dell’Ipercoop Centroluna di Sarzana, hanno prodotto più di un milione di kWh di energia (pari a quella utilizzata in media in un anno da 373 famiglie).

Coop Liguria sta anche costruendo nuovi impianti fotovoltaici, con un investimento di 6 milioni di euro nel biennio 2023-2024. Alcuni (presso l’Ipercoop di Carasco e il supermercato di via del Mirto) sono stati completati già nel 2023 e a breve saranno collegati alla rete elettrica. Altri (presso l’Ipercoop L’Aquilone di Genova e il supermercato di Chiavari) sono attualmente in costruzione. Inoltre è stato ampliato l’impianto già esistente presso il supermercato di Genova Palmaro. Gli impianti previsti sono in tutto 7 e una volta in funzione, assieme a quelli già attivi, permetteranno di coprire con il fotovoltaico il 10% dei consumi energetici di Coop Liguria.

Grazie al complesso delle azioni adottate nei punti vendita per ridurre i consumi energetici, compresa la scelta di chiudere con ante o porte tutti i banchi refrigerati, Coop Liguria negli ultimi 11 anni ha risparmiato 136 milioni di kWh di energia, pari a 65.300 tonnellate di anidride carbonica non emessa, e ha ridotto il proprio consumo di energia a metro quadro, oggi pari a 471 kWh l’anno, contro i 560 del 2022.