Consiglio regionale, approvato il piano sociale integrato della Liguria: fondi per 157 milioni, ecco le novità

Liguria. Via libera definitivo da parte del Consiglio regionale al nuovo Piano sociale integrato regionale (PSIR) 2024-2026. Il documento era stato approvato dalla giunta il 29 settembre scorso e oggi è passato in consiglio regionale con 18 voti a favore (maggioranza) e 11 contrari. Lo Psir è il risultato di un lungo percorso di dialogo e confronto con i Comuni, il Terzo Settore, le parti sociali e diversi stakeholders, ed è frutto della collaborazione con Anci Liguria e Università di Genova.

Scopo del documento è delineare la cornice strumentale e tematica all’interno della quale gli ambiti territoriali sociali dovranno definire la propria strategia riguardo i servizi sociali sulla base dei bisogni rilevati all’interno delle rispettive aree di riferimento. Tra le principali novità, la nuova geografia degli ambiti territoriali sociali che, in armonia con la normativa nazionale, coincidono con i distretti sanitari, e l’individuazione di nuove professionalità ritenute idonee a gestire e svolgere le attività.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato, che è frutto di un approfondito lavoro – affermano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle politiche sociali Giacomo Giampedrone – in condivisione con Anci, con i componenti della II Commissione che ringrazio e con tutti gli auditi che hanno portato un contributo importante durante tutto il percorso dell’ultimo anno. Questo Piano, assolutamente positivo sia nel metodo che nel merito, riorganizza le risposte territoriali garantite dai Servizi sociali, guarda ai nuovi bisogni emersi via via dopo la pandemia e tende a distribuire le risorse in modo più capillare ed efficace, puntando anche a una razionalizzazione delle risposte che bisogna dare per essere sempre più vicini ai bisogni dei cittadini”.

“Per arrivare all’approvazione di questo piano è stato fatto un approfondito lavoro – afferma Giampedrone – in condivisione con Anci, con i componenti della seconda commissione che ringrazio e con tutti gli auditi che hanno portato un contributo importante durante tutto il percorso dell’ultimo anno, da quando ho assunto la delega ai Servizi sociali. Questo piano, che è positivo sia nel metodo che nel merito, riorganizza le risposte territoriali garantite dai servizi sociali, guarda ai nuovi bisogni emersi via via dopo la pandemia e tende a distribuire le risorse in modo più capillare ed efficace, puntando anche a una razionalizzazione delle risposte che bisogna dare per essere sempre più vicini ai bisogni dei cittadini. Anche sotto il profilo delle risorse, sono stanziati almeno 157 milioni di euro, con un aumento delle disponibilità nell’ultimo anno e mezzo. È un documento che traguarda al triennio ma che imposta fin d’ora le politiche sociali dei prossimi anni, nell’ottica di una sempre maggiore integrazione con le politiche sociosanitarie, coerentemente con l’impostazione del Pnrr con le case di comunità che costituiscono l’elemento chiave del dialogo tra il Piano sociosanitario approvato poche settimana fa e il piano sociale integrato”.

Cosa prevede il piano

Il piano definisce criteri organizzativi e di riparto delle risorse finanziarie, oltre a delineare interventi che mirano al raggiungimento del benessere dei cittadini della regione e dedica specifica attenzione ai territori più fragili sotto il profilo socio-economico e ambientale e vuole garantire equità di accesso ai cittadini, favorendo la riorganizzazione degli ambiti territoriali secondo la logica della prossimità: la dotazione prevista a livello complessivo è di oltre 157 milioni di euro ed è composta dal Fondo annuale politiche sociali regionale (8 milioni di euro), Fondo triennale politiche sociali nazionali (oltre 35,5 milioni di euro), Fondo triennale non autosufficienza (quasi 80 milioni di euro) e Fondo povertà triennale (circa 33,5 milioni di euro).

Le aree tematiche affrontate dal Piano riguardano infanzia, minori, giovani, famiglia, disabili, welfare di comunità, povertà, conciliazione vita/lavoro, pari opportunità, violenza di genere, carcerati, cittadini di paesi terzi, non autosufficienza e anziani.

Povertà e estreme povertà: le azioni prevedono anche laboratori per l’inclusione sociale, interventi a bassa soglia e Housing First. Bambini: gli interventi prevedono, fra gli altri, l’istituzione del coordinamento pedagogico territoriale, l’accreditamento dei servizi per la prima infanzia, il riconoscimento dei poli per l’infanzia, l’implementazione delle anagrafiche dei servizi zero-sei, i nidi estivi. Minori: fra gli interventi previsti nel Piano ci sono la promozione dell’affidamento familiare e la sperimentazione di strutture socio-sanitarie per minori. Famiglia: fra gli obbiettivi c’è il Prestito d’onore e azioni prioritarie attraverso l’accompagnamento per valutare la capacità di spesa e per la capacità di restituzione.

Giovani: il Piano prevede interventi per favorire occasioni di socializzazione, la creazione di spazi di ascolto per intercettare il disagio e percorsi di contrasto al rischio di devianza o di esclusione sociale. Non autosufficienza: sono previsti interventi per favorire la migliore permanenza delle persone presso la propria abitazione, nuove formule abitative, percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa il registro badanti, sostegni ai care giver, un osservatorio sulla disabilità. Violenza di genere: il piano prevede un aggiornamento della normativa regionale e della governance territoriale, la revisione del sistema regionale di accreditamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, l’accreditamento dei Centri per uomini autori di violenza e prevenzione per i casi di recidività.

Cittadini di Paesi terzi: per questo settore il provvedimento prevede servizi di mediazione interculturale e punti unici d’accesso, interventi integrati di orientamento, formazione,

accompagnamento al lavoro e inclusione di potenziali vittime di sfruttamento lavorativo e la collaborazione con i soggetti preposti alle attività di controllo. Anziani: sono previsti interventi per la promozione di un invecchiamento attivo anche attraverso la costituzione del Tavolo Permanente regionale per la redazione del Piano regolatore sull’invecchiamento attivo e piani integrati di coordinamento tra politiche culturali, sociali e sanitarie, abitative. Welfare di comunità: il Piano prevede il censimento e la costituzione di un registro dinamico e consultabile delle buone prassi sperimentate, dei progetti e dei servizi di comunità realizzati, la formazione di operatori sul tema del lavoro sociale di comunità e l’avvio di progetti sperimentali.

Il ruolo del direttore sociale, in seguito alla riorganizzazione degli assetti prevista dal piano si rafforza nell’interlocuzione costante con il direttore sanitario del distretto. Il Direttore sociale sarà preposto alla direzione tecnica dell’Ats, al coordinamento, alla programmazione, al management dei servizi nonché alla riorganizzazione amministrativa, finanziaria e del personale del settore. Sarà per tanto sia il punto di riferimento per le figure istituzionali e sociali dell’Ambito sia per tutti i settori trasversalmente coinvolti negli interventi e nelle politiche a favore dei cittadini. Sarà supportato da figure specifiche per ciascuna area di attività: i coordinatori di area (minori e famiglie, anziani e disabilità, adulti e povertà, welfare di comunità), lo psicologo, l’educatore professionale e il mediatore di rete e di comunità. Quest’ultima figura rappresenta una novità che, in particolare nell’entroterra, avrà il compito di sostenere processi di partecipazione attiva dei cittadini e di stimolare un nuovo senso di appartenenza alla comunità e al territorio, contribuendo allo sviluppo di un welfare generativo che mira a coinvolgere l’intera comunità locale con le sue risorse e competenze rendendola attiva nei processi d’aiuto e rigenerando il tessuto sociale.

Le case di comunità previste dal Pnrr saranno il luogo fisico dove sarà realizzata l’integrazione sociosanitaria. I Pua, punti unici di accesso, sono pensati come luoghi fisici o virtuali che consentiranno la presa in carico dei cittadini in quali, a seconda del bisogno specifico, saranno seguiti da equipe integrate sociosanitarie con progetti personalizzati.

Nell’ambito delle diverse aree tematiche, sono previsti l’istituzione di nuovi centri famiglia, il potenziamento delle attività di inclusione e supporto rivolte alla disabilità o alla non autosufficienza, nuovi servizi (stazioni di posta, iscrizione anagrafica e ‘housing first’) rivolti alle persone in stato di povertà ed estrema povertà, oltre alla prosecuzione dei progetti di supporto agli anziani (per esempio custodi sociali, maggiordomo di quartiere) con una particolare attenzione alle politiche in favore dell’invecchiamento attivo e alle politiche rivolte ai più giovani nella doppia ottica di prevenzione e di promozione del loro ruolo di cittadini attivi e consapevoli.

Il dibattito

Nel corso del dibattito sono stati presentati 33 emendamenti, in buona parte dei gruppi di minoranza e di natura tecnica.

Approvato un emendamento presentato da Gianni Pastorino (Linea Condivisa) relativo ai requisiti previsti dalla legge per l’accesso alla dirigenza pubblica. Approvato un emendamento presentato da Mabel Riolfo (Lega Liguria- Salvini) e uno simile di Gianni Pastorino (Linea Condivisa) che indicano i tempi entro cui le figure apicali degli ATS dovranno adeguare i propri requisiti per concorrere alle nuove posizioni.

Approvato, fra gli altri di natura più tecnica, anche un altro emendamento presentato da Mabel Riolfo (Lega Liguria-Salvini) che, viste le immediate necessità organizzative, riconosce la capacità manageriale e di coordinamento maturata dalle figure che, pur non presentando i previsti requisiti tecnici, hanno esercitato un ruolo direzionale nell’area dei servizi sociali. Approvati due emendamenti di Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) che promuovono forme di “cohousing” (coabitazione) fra giovani, sia studenti che lavoratori, con neo maggiorenni che escono da percorsi di tutela e altri percorsi integrativi dedicati sempre ai neo maggiorenni usciti dai percorsi di tutela.

Approvato un emendamento presentato da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) che impegna la Regione a promuovere, negli ambiti della socializzazione giovanile, percorsi strutturati di educazione all’affettività, con progetti dedicati. Approvato un altro emendamento presentato da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) che, fra i fondi di finanziamento, inserisce quelli destinati ai disabili (Fnps,Fsr, Fnna, Dopo di noi, Caregiver, Fondi regionali). Approvato un emendamento di Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) con cui vengono promosse forme di cohousing fra giovani, sia studenti che lavoratori, e anziani per contrastare la solitudine della terza età.

Approvati altri due emendamenti, presentati da Mabel Riolfo (Lega Liguria-Salvini) che, rispetto al welfare di comunità per la rigenerazione sociale dei territori, inseriscono anche l’agricoltura sociale per offrire opportunità professionali alle fasce deboli e prevedono l’implementazione dei progetti legati all’agricoltura sociale. Approvato un emendamento di Mabel Riolfo (Lega Liguria-Salvini) che fra le fonti di finanziamento delle politiche abitative inserisce, dopo i FSE, anche PAC (Politiche agricole comunitarie). Approvati, infine, due emendamenti di Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) che, fra i modelli per la gestione degli ATS inseriscono anche l’Azienda speciale consortile.

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha annunciato voto contrario del gruppo sottolineando che la delega dei Servizi sociali dovrebbe ricadere fra le competenze dell’assessore alla sanità e non dell’assessore alla Protezione civile Giampedrone. Il consigliere ha aggiunto che potrebbe esplodere una bomba sociale per il caro affitti nelle zone più turistiche. Sergio Rossetti (Gruppo Misto-Azione) ha rilevato che la discussione sul provvedimento avrebbe pesanti lacune, soprattutto per le risorse finanziarie messe a disposizione, e ha aggiunto che si tratta di un piano sostanzialmente descrittivo, elaborato dai tecnici, ma senza una pianificazione e scelte politiche e strategiche.

Paolo Ugolini (Mov5Stelle) ha ribadito il giudizio negativo sul Piano, che presenterebbe gravi criticità e ha lamentato la bocciatura di tanti emendamenti che avrebbero potuto migliorare il testo, la cui attuazione è subordinata alla presenza di risorse finanziarie che sarebbero risicate e non ben definite.

Claudio Muzio (FI) ha espresso parere positivo su un tema, che viene affrontato con senso di responsabilità, e ha invitato le opposizioni a firmare il testo, ricordando l’approvazione di alcuni degli emendamenti presentati da consiglieri di minoranza. Muzio ha definito il Piano ambizioso e innovativo.

Brunello Brunetto (Lega Liguria –Salvini) ha ricostruito il lungo lavoro di confronto e condivisione avvenuto nella II Commissione Salute e sicurezza sociale, da lui presieduta dichiarandosi, dunque, fortemente stupito dei giudizi negativi espressi dai consiglieri di minoranza. Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) ha ringraziato l’’assessore ai Servizi sociali Giacomo Giampedrone e il presidente della II Commissione Salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto e ha aggiunto che il Piano rappresenta una sfida importante i cui fondi sono rinnovabili.

Mabel Riolfo (Lega Liguria-Salvinj) ha ribadito la bontà del Piano, che è una sintesi di ascolto del territorio anche attraverso Anci e, direttamente, anche di alcuni Comuni. Il consigliere ha ribadito il voto favorevole al provvedimento. Veronica Russo (FdI) ha ricordato che in II Commissione Salute e sicurezza sociale, nel corso delle audizioni tutti i portatori di interessi hanno espresso vivo apprezzamento per i contenuti del provvedimento e ha lamentato, dunque, la posizione contraria dai consiglieri di minoranza.

Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha replicato ribadendo le riserve manifestate in più sedi dai consiglieri di minoranza rispetto al Piano e ha sottolineato che le risposte date ad alcune osservazioni degli Enti locali sarebbero state parziali e dunque, secondo Natale, insufficienti. Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presidente) ha ricordato che le audizioni sono state un importante momento di confronto rilevando che le eventuali emergenze sociali non sono state affrontate dal Piano sociale precedente, che risale a 10 anni fa e, dunque, fu elaborato dalla giunta di centro sinistra della IX legislatura.

Le critiche delle opposizioni

“Il piano sociale integrato, che dovrebbe programmare le politiche sociali della Regione Liguria arriva a più di dieci anni dall’ultimo piano sociale, risalente al 2015 e alle giunte di centrosinistra – attacca il capogruppo del Pd e relatore di minoranza Luca Garibaldi -. La dimostrazione che in questi dieci anni le politiche di welfare non sono state una priorità della giunta Toti, né nel primo mandato, né nel secondo. Dopo 10 anni, si è anche persa l’occasione di ripensare i servizi alla persona in maniera integrata, tenendo insieme le risposte sociali e quelle sanitarie. Nelle altre regioni si lavora a una programmazione sanitaria/sociale unica, in Liguria il piano sociale viene approvato 100 giorni dopo il piano sociosanitario, senza che i due documenti si siano mai incontrati”.

“Entrando nel dettaglio – prosegue Garibaldi – quello che emerge da questo piano è la mancanza di iniziativa e di un’analisi dei reali bisogni: da parte della Regione nessun guizzo di originalità né straordinarie carenze, ma solo un ‘copia-incolla’. I contenuti descritti dal piano rappresentano in gran parte un’attuazione delle politiche nazionali sulla non autosufficienza; sulle politiche di investimenti sociali e su strumenti già consolidati. Il principale aspetto negativo riguarda infatti le risorse: questo piano chiede di riorganizzare la rete sociale, ma non accompagna minimamente questa organizzazione dei servizi a uno sforzo economico di finanziamento per renderlo effettivo, efficace e omogeneo su tutto il territorio regionale. Siamo di fronte – conclude Garibaldi – a un documento che rischia di risultare insufficiente rispetto alle ambizioni che si pone, perché rischiano di mancare gli strumenti economici, organizzativi e politici per darne piena attuazione, in una fase in cui da un lato la Regione annuncia tagli al bilancio e il Governo taglia sul welfare”.

“Dopo un decennio senza un simile strumento, l’attuale piano è il risultato di un lungo processo di elaborazione che ha coinvolto attivamente la comunità e le istituzioni locali – commenta Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa e vicepresidente della commissione Sanità – Non possiamo fare a meno di notare la mancanza di una connessione robusta con la parte sanitaria, e in particolare con il piano sociosanitario, un aspetto cruciale per garantire una visione olistica e integrata delle necessità della popolazione. Avevamo già sottolineato la necessità di sincronizzare l’approvazione del piano sociosanitario, avvenuta a novembre 2023, con il piano sociale integrato. Questi due strumenti sono strettamente interconnessi e la loro coesistenza è fondamentale per garantire una risposta completa e adeguata alle esigenze della comunità”.

“Il percorso di definizione del piano sociale integrato è stato arricchito da numerose audizioni della commissione II Salute che hanno coinvolto attivamente rappresentanti del mondo sociale, ordini professionali e corpi intermedi. Questa partecipazione attiva ha contribuito a delineare le linee guida del piano, dimostrando un impegno condiviso nella sua creazione. Riteniamo quindi che all’interno del piano siano presenti elementi positivi di definizione concettuale ma mancano completamente le questioni legate ai finanziamenti e soprattutto dei fondi propri della Regione su cui è possibile operare una programmazione dei propri atti. Da una parte sono diminuiti i fondi a livello nazionale per la casa, la disabilità e l’inclusione e questo, senza fondi della Regione, inciderà drammaticamente sulla realizzazione del piano sociale 2024-2026 rendendo un percorso, anche con elementi positivi, del tutto insufficiente”.

“Dispiace constatare come con il piano sociale integrato regionale la giunta abbia perso l’occasione di fare un lavoro ampio e coordinato, integrandolo con il piano sociosanitario. Aver tenuto separati due provvedimenti, che potevano trovare nel loro interfacciarsi un valore aggiunto ai fini degli obiettivi e delle finalità ad essi preposti, ha di fatto reso impossibile un’analisi progettuale del documento, che in un contesto opposto avrebbe dato l’opportunità di un ragionamento complessivo ed esaustivo”, commenta Roberto Centi, consigliere della Lista Sansa.

“Nel piano vengono elencate e non contestualizzate le figure professionali operanti nel sociale – sottolinea Centi -. Emblematico è il caso della nuova figura del mediatore di rete di comunità, una figura definita senza indicare nemmeno il percorso di studi necessari e gli ambiti lavorativi in cui andrà ad operare. La stessa miopia l’abbiamo notata anche nella separazione delle categorie delle persone bisognose di aiuto, come se i problemi sociali non si intrecciassero anche con la povertà educativa, con situazioni di povertà e di disabilità. Anziché constatare la trasversalità delle categorie per cui in uno stesso nucleo familiare possono essere presenti più problemi, si è preferito impostare un lavoro settoriale che non affronta le criticità sociali nel loro complesso. In questo contesto occorre notare, a titolo di esempio, come emerga la usuale reticenza per le case di comunità: ampiamente citate nel Piano senza tuttavia spiegare operativamente quali figure vi debbano operare, con quali orari e con quali mansioni”.