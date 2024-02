Consiglio regionale, Angelo Vaccarezza entra nel gruppo di Forza Italia: “Pronti a un nuovo percorso pieno di idee e progetti per il territorio”

Liguria. “Oggi il gruppo di Forza Italia in consiglio regionale, che mi onoro di presiedere, si rafforza con l’ingresso ufficiale di Angelo Vaccarezza. E’ un ritorno che accolgo a braccia aperte, sul piano umano oltre che politico”. E’ quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.

Angelo è stato mio capogruppo nella scorsa legislatura per oltre quattro anni ed oggi assume il ruolo di vice-capogruppo. In un quadro di assoluta collaborazione lavoreremo insieme con impegno affinché Forza Italia possa crescere e dare sempre più voce alla componente moderata del centrodestra”.

Aggiunge Vaccarezza: “Oggi è una giornata davvero importante ed emozionante per me, non solo perché il consiglio regionale odierno approverà, tra le altre, una pratica fondamentale come il Piano Sociale Integrato Regionale 2024-2026, ma anche perché oggi è il mio primo giorno come vice capogruppo di Forza Italia”.

“Ringrazio il capogruppo, l’amico Claudio Muzio, per la fiducia ed il sostegno accordatimi. Siamo pronti a un nuovo percorso, pieno di idee e progetti per il nostro territorio, insieme”.