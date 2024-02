Cittadini senz’acqua per 36 ore, “Nuova Finale” all’attacco: “Pessima gestione dell’emergenza”

Finale Ligure. “Non capiscono un tubo… E perciò non posso non stigmatizzare a nome di Nuova Finale quanto avvenuto in questo fine settimana. Molti finalesi per oltre 36 ore senza acqua nelle abitazioni”. Lo afferma Gabriella Tripepi, portavoce del gruppo in corsa per le prossime elezioni comunali.

“Ci fa specie quanto dichiarato dal sindaco ovvero “che erano da tempo a conoscenza della situazione”, fatto che trova conferma anche nel loro programma elettorale dove definivano la mancata manutenzione da parte del gestore “una bomba ad orologeria”. Ci si chiede perché non sono intervenuti per evitare che quanto accaduto purtroppo accadesse?”.

“Riteniamo che il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici diano spiegazioni puntuali precise alla cittadinanza in Consiglio comunale. Facile addossare le responsabilità al Consorzio che gestisce la rete idrica a Finale Ligure. Ciò non toglie che è responsabilità della amministrazione vigilare, segnalare e verificare che il problema sia risolto. Tariffe in aumento, i servizi latitano o sono incompleti. Una tubatura che scorre nel fiume non si può ignorare” aggiunge Tripepi.

“L’organizzazione dell’emergenza da parte del Comune doveva essere diversa e puntuale perché i disagi non fossero così pesanti. Hanno detto “Abbiamo approntato delle autobotti” che però stazionavano in alcuni punti delle zone interessate senza pensare ad esempio che un’ autobotte a Porta Testa poteva trovarsi distante dalle abitazioni interessate dal problema, anziani senza auto, persone sofferenti, non avevano la possibilità di rifornirsi d’acqua vista la distanza e il peso che comporta trasportare a braccia una tanica da 20 litri”.

“Magari fare girare l’autobotte per le vie interessate avrebbe fornito un servizio migliore e magari preceduto dai vigili urbani che ne annunciava l’arrivo. Ennesimo esempio di come questa amministrazione gestisce le cose in modo superficiale e disorganizzato. Chi amministra un paese deve pensare a investire su cose che non prevedono tagli di nastri ma servono ai cittadini”.

“L’acqua è un servizio essenziale. 36 ore senza acqua è un enorme disagio”.

“Ed infine, come sempre negli ultimi anni, l’opposizione non arriva o arriva a “malfatto” compiuto! Anche loro ne erano al corrente e dovevano fare “il loro lavoro” in Consiglio comunale” conclude.