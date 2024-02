Città di Savona, tutto l’entusiasmo di De Marchi: “Vittoria essenziale per il morale, noi vicini alla città”

Savona. Domenica pomeriggio Città di Savona e Priamar si sono affrontate in occasione di uno dei derby del girone ‘B’ del campionato di Prima Categoria. I biancoblù, orfani della vittoria da 3 turni, sono riusciti a ritrovare il sorriso imponendosi con il risultato di 5-1 nei confronti degli avversari.

Al termine del match la vicepresidente De Marchi ha scelto di intervenire esprimendo il suo punto di vista: “Quella di oggi è una vittoria essenziale per il morale dei ragazzi. Era la cosa più importante non solo per il punteggio ma anche e soprattutto per dare coraggio a tutti i giocatori che stanno lavorando bene. Sono soddisfattissima”.

Sul campionato: “L’Albissole è una grande squadra. Sarà difficile agguantare il primo posto, ma partita dopo partita vedremo cosa succederà. Credo che a questo punto parlando di obiettivi sia più verosimile guardare ai playoff”.

Infine la vicepresidente ha concluso il proprio intervento ponendo la lente di ingrandimento su “Vicini alla città”, iniziativa lanciata dalla società biancoblù all’inizio del mese che prevede la presenza di uno stand in Corso Italia a Savona tutti i sabati in cui la squadra di mister Biffi giocherà le partite casalinghe.

“Abbiamo fatto questo per essere vicini alla città – ha spiegato De Marchi -. È una bellissima iniziativa e spero che ci sia una corresponsione anche a livello di gente. Vedo che ogni volta le persone aumentano quindi di Savona si parla sia nel bene che nel male. Noi continueremo ad essere presenti il più possibile a Savona”.