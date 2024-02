Città di Savona acquisisce il marchio del Savona FBC 1907. Santucci: “Cancelliamo gli ultimi cinque anni. I tifosi? Non vedo più motivi per non venire a tifarci”

Savona. La notizia del giorno riguardante il calcio è stata data poco fa: il Città di Savona ha acquisito il marchio del Savona FBC 1907, il club è sceso a Roma per l’ufficialità.

Il presidente biancoblù Enrico Santucci commenta direttamente dalla capitale: “Ripartiamo dal 2019, tutto quello che c’è stato negli ultimi cinque lo cancelliamo. Ripartiamo da una situazione pulita, composta da gente pulita, persone che hanno passione ed hanno sacrificato energia, tempo e risorse per fare questa operazione che per noi era diventata imprescindibile. C’è stata una trattativa, che si è conclusa positivamente: il marchio torna a casa”

“Abbiamo affidato la trattativa ad un legale di nostra fiducia, il quale lavora per conto nostro – spiega Santucci -. C’è stato prima un scambio verbale di condizioni, poi abbiamo fatto una proposta irrinunciabile d’acquisto e ci è stato risposto a pari livello con una proposta irrevocabile di vendita. Abbiamo pattuito il prezzo, tenendo conto dei tempi tecnici e burocratici, l’avvocato del venditore ha preparato l’atto di vendita e oggi sono venuto a firmare. Da questo momento il marchio Savona FBC 1907 è nostro“.

Ci vorrà del tempo prima di tornare alla vecchia denominazione, presumibilmente la prossima stagione sportiva: “Ci dev’essere un periodo di transizione. Poi vedremo cosa fare, siamo ancora in fase embrionale”.

“Ci auguriamo che tornino i tifosi. Tutto sommato era quello che chiedevano, l’obiettivo è stato raggiunto e non ci sono più motivi per non venire a tifare Savona. Abbiamo chiuso un ciclo, ricominciamo con molto entusiasmo“, chiosa Santucci.