Città di Savona a -7 dalla vetta. Biffi: “Contro di noi le piccole danno tutto: Old Boys perderà domenica”

Il Città di Savona non va oltre alle 0 a 0 contro l’Old Boys Rensen. La squadra nonostante vanti un reparto avanzato di livello assoluto per la categoria fatica a trovare la via del goal. Un solo punto nelle ultime due gare contro squadre impelagate in zona plaayout. Score che fa scivolare gli striscioni a -7 dalla capolista Albissole, che al contrario continua a realizzare caterve di reti.

Mister Roberto Biffi sottolinea la sfortuna della squadra e come tutte le formazioni diano sempre qualcosa in più contro gli striscioni: “Abbiamo battuto più di 20 corner e non siamo riusciti a fare goal. Secondo me c’era un rigore ma l’arbitro ha dovuto valutare da solo. Siamo una squadra che fa fatica a fare goal, basta vedere i numeri stagionali alla casella reti realizzate. Tutti contro il Savona giocano contro il coltello tra i denti, come dimostra il Lido Square che poi ha perso contro l’Olimpic. Visto il blasone dobbiamo lottare più degli altri”.

“Noi lavoriamo per cercare soluzioni. Oltre alle difficoltà abbiamo trovato un portiere che domenica scorsa è stato la pedina perdente della squadra mentre oggi ha fatto parate da categoria superiore. I ragazzi lavorano bene ma quando non vinci poi ti vengono i dubbi”, ribadisce il tecnico a margine della gara.

L’Albissole sembra non conoscere rivali, oggi ad esempio ha battuto 5 a 2 il Borgio Verezzi. Mister Biffi ribadisce il concetto precedente: “Mancano ancora dieci partite e un numero di punti importanti. Se l’Albissole dovesse continuare così gli faremo i complimenti. Chi li vede dice che sono una squadra quadrata con giocatori scelti a inizio stagione in modo ponderata. Queste squadre contro di noi danno tutto e sono sicuro che l’Old Boys domenica prossima perderà in casa. Siamo anche sfortunati, contro l’Albissole avrebbero preso altro che cinque goal.

“Rizzo è caduto male e non riusciva poi più a correre. Il calcio è fatto di queste cose. Non siamo alla scrivania, normale che possa succedere ma penso che non sia niente di grave”, chiosa.