Ciclismo femminile, terza edizione del Trofeo Ponente in Rosa: da Loano partiranno trenta squadre

Loano/Pietra Ligure/Bordighera/ Diano Marina. Al via l’edizione del 2024 del Trofeo Ponente in Rosa, gara a tappe internazionale femminile. Giunto alla sua terza edizione, il torneo, vedrà la partecipazione di trenta squadre.

Una gara di quattro giornate: un cronoprologo più tre tappe in linea. Si partirà martedì 5 marzo, alle ore 15, da Loano: le protagoniste disputeranno un cronoprologo di 2.600 km. Poi si proseguirà con la tappa Bordighera-Pietra Ligure, la seconda tappa a Diano Marina e la terza, ed ultima tappa, si svolgerà tra Marina di Aregai e Diano Marina. L’8 marzo, festa della donna, è quindi l’ultima giornata di gare che si concluderà con la premiazione del pomeriggio davanti al Municipio. Un super show il cui sfondo saranno alcuni comuni della provincia savonese, un modo per valorizzare il territorio anche all’estero visto la partecipazione di alcune atlete internazionali come l’elvetica Jolanda Neff, campionessa in carica.

“Terza edizione nata dall’ idea di Piernicola Pesce in collaborazione, oltre che con me, anche con Serena Danesi, consigliera federale, e ogni anno diventa sempre più grande – afferma Paolo Sangalli, commissario tecnico della nazionale femminile di ciclismo su strada -Parteciperanno trenta squadre blasonate, che danno maggio lustro a questa competizione. Siamo arrivati alla terza edizione ma pensiamo già alla prossima visto la risonanza che sta avendo. Il movimento femminile è in grande espansione negli ultimi due anni. Con l’avvento delle squadre World Tour le ragazze hanno guadagnato in dignità, soprattutto per quanto riguarda i contratti e l’organizzazione delle squadre. E’ un movimento in espansione che ci darà soddisfazioni. Il movimento italiano è un movimento in salute“.

Anche quest’anno l‘evento di ciclismo su strada gode del patrocinio di Regione Liguria: “Sono molto orgogliosa anche perché sono tre edizioni che sono state organizzate proprio in costanza del mio mandato – le parole dell’assessore regionale allo Sport, Simona Ferro – Voglio fare i complimenti tutti perché dietro a questo grande progetto c’è un lavoro di tantissime persone. E’ un trofeo importante, internazionale, che entra a pieno titolo nel calendario del Unione Ciclistica Italiana ed è tutto dedicato, appunto, alle donne. Grandi campionesse che spero possano dare l’esempio a tante donne che amano il ciclismo ma hanno delle paure. Le classiche come ad esempio l’ingrossamento delle gambe. Sfatiamo questi miti anche perché vediamo, non soltanto, che sono delle grandissime atlete ma anche gran belle ragazze. Vogliamo quindi, in costanza di questi due anni importanti, per Genova e tutta la Liguria vogliamo far capire il grande potenziale sportivo del nostro territorio e di invogliare tutti i cittadini a prendere la bici per girare in città, un modo per riscoprire i nostri luoghi”.