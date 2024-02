Ceriale, nuova illuminazione pubblica nelle spiagge comunali

Ceriale. In questi giorni è previsto l’inizio dei lavori per la nuova illuminazione pubblica nelle tredici spiagge libere comunali: si tratta di un intervento parallelo rispetto al contributo ottenuto dal Comune di Ceriale con “Spiagge Sicure”, che ha visto nell’estate scorsa un potenziamento dei servizi di controllo da parte della polizia locale nel contrasto all’abusivismo commerciale e alla sicurezza urbana dei litorali e dello stesso territorio cerialese.

Una parte delle risorse ministeriali, infatti, circa 17 mila euro, sarà investita per la nuova illuminazione pubblica a led che sarà presente nei tratti di spiagge libere anche in funzione di deterrenza e prevenzione rispetto a possibili bivacchi notturni o ad altre situazioni di degrado e microcriminalità.

L’opera, sempre all’insegna del risparmio energetico, si inserisce inoltre nel piano di completo rinnovamento dell’illuminazione pubblica sul territorio comunale, che vede sempre in questi giorni gli interventi in itinere in via Vecchia Peagna, nella frazione cerialese, oltre a quelli già appaltati in altre vie cittadine: in questo caso il finanziamento si affida a fondi del Pnrr per 70.000 euro.

“Altri lavori nel programma di rinnovamento dell’illuminazione pubblica avviato già nel precedente mandato amministrativo – dice il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Luigi Giordano -. Nello specifico, grazie all’operazione “Spiagge Sicure”, siamo riusciti a ottimizzare il pacchetto di risorse, avendo quindi a disposizione una somma per concretizzare quest’opera funzionale al nostro litorale e alla stessa passeggiata”.

“E stiamo proseguendo, con l’azione amministrativa degli uffici, all’attuazione del piano complessivo delle opere pubbliche previste sul nostro territorio, con l’obiettivo di ultimare in questo mandato un percorso virtuoso di rinnovamento e rigenerazione della cittadina cerialese” conclude il vice sindaco e assessore comunale.